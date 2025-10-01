¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Los aficionados del Club Deportivo Lalín tienen desde ya un nuevo equipo rojinegro al que seguir. Se trata del primer conjunto sénior femenino en la historia de la entidad del Cortizo. El pasado fin de semana el CD Lalín femenino se puso de largo disputando un partido amistoso con el SD Bandeira, que concluyó con un empate a un tanto en el marcador. Desde la directiva rojinegra desean lo mejor a sus pioneras futbolistas.

Arredondo gana con Galicia en Asturias / .

El lalinense César Augusto Arredondo (en la foto, con la copa) venció junto al resto de la selección gallega de dardos la competición de punta blanda celebrada en la localidad asturiana de Noreña. Daniel Mourelle, Rubén Acuña y Diego Caamaño completaron el equipo.

Bodas de oro

La esperada fiesta por los 50 años de Casa San Martín, en O Corpiño, contará con misa, sesión vermú, comida tipo cóctel, brindis, tarta y baile con música de Nin Ton Nin Son y el DJ Smile. También se anuncian sorteos y sorpresas para los presentes en un evento tan especial.

9 de noviembre

Fiestas en O Sisto...

Las fiestas en honor a la Virgen del Rosario en O Sisto contarán con las actuaciones de Los Satélites, Gran Parada, Banda Municipal de Agolada, Charanga Ardores, Grupo Troula y la Disco Móvil Pirámide de Marcos Kintana. Las misas solemnes serán el sábado y el domingo.

3, 4 y 5 de octubre

... y en Carboentes

También Carboentes celebrará este fin de semana sus festejos por la Virgen del Rosario. Aquí actuarán el dúo Arco Iris, DJ Marcos Fernández, las orquestas Galaxia y Finisterre y Os Kokakolas. Las misas solemnes del sábado y el domingo darán comienzo a las 13. 30 horas.

3, 4 y 5 de octubre