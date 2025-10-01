Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 1 de octubre de 2025 en Vigo:

Actos

Club Faro: «O lanzador de coitelos»

Fernando Castro, premio Galaxia de Novela 2025 dará una charla del thriller literario. La presentación correrá a cargo de Carolina Sertal, periodista en el Faro de Vigo y el director de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

MARCO (Príncipe, 54). 20.00 horas. Acceso preferente para subscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

«Manual de camuflaxe»

Presentación del libro de Samuel Merino, premio de poesía Manuel Lueiro Rey. El autor estará acompañado por la poeta Silvia Penas y el director de Xerais, Fran Alonso.

En Librouro (Eduardo Iglesias, 12). A las 20.00 horas.

«El arte de matar»

Presentación del libro de Java Torrente. La novela teje hechos reales con otros quizás reales, donde el lector se convierte en testigo y cómplice de crímenes perfectos. El autor estará acompañado en el acto por Xabier Romero de la Editorial Elvira y Javier Pérez Buján director artístico de la Fundación Laxeiro.

En Évame Oroza ( Subida Costa, 5). A las 20.00 horas.

Día de las Personas Mayores

Charla informativa y actividades lúdicas para visibilizar la realidad de las personas mayores y promover el encuentro y la creación de redes. En colaboración con la Asociación Grandes Amigos y la Fundación Pombo.

En el Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas.

Gala: «Premios Policía Nacional»

Premio Valores Humanos y de Periodismo de la Fundación Policía Española. Amenizado por la Banda de Música de la Policía Nacional.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 19.00 horas.

Visitas guiadas: «Tardes en el museo»

Ciclo organizado por la Concejalía de Cultura dentro del programa Educativo de la Rede de Museos. Se trata de visitas a museos y exposiciones gratuitas dirigidas a público adulto impartidas por historiadores y artistas. En esta ocasión el artista e investigador Carlos Fer guiará al público por su muestra LIMIARES ACUOSOS.

En la Casa Galega da Cultura ( princesa, 2). A las 19.30 horas. Inscripción y más información en el correo museoseduca@vigo.org

Exposiciones

Generación 2025

Al celebrarse el 25º aniversario de esta reconocida iniciativa cultural, el MARCO trae a sus patios y galerías Generación 2025, con la convicción de que, al cambiar de espacio, las obras adquieren nuevos valores y la exposición toma un impulso especial. Un jurado profesional seleccionó los artistas. los proyectos ganadores de comparten narrativas sobre futuros deseables y la IA cómo productora de ficción.

En el MARCO ( príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 h. y de 17.00 a 21.00 h.Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Pulsos y Solastalxias»

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa»

En la Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15).Lunes, miércores y viernes: de 18.00 a 21.00 horas.Martes y jueves: de 11.00 a 14 .00 horas y de 18 .00 a 21.00 horas Sábados: de 12 .00 a 14 .00 horasy de 18 .00 a 21.00 horas.Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas.

