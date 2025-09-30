The Wait se sacan una «espina clavada» hace décadas y presentan en Vigo su primer EP

La pasión por la música casi todo lo puede, también atravesar las décadas. Solo esa pulsión explica que unos tipos en sus 50, con sus obligaciones profesionales y familiares a cuestas, se junten para revivir lo que implica compartir acordes y desacuerdos, como la habían hecho cuando eran unos críos en otros proyectos que acabaron diluidos. Ellos son The Wait, acaban de lanzar su EP de debut, A Drift, y este viernes, a las 23:00, llevarán su fusión entre el rock progresivo de los 70 y el grunge a la sala viguesa Masterclub.

«Siempre tuve esa espinita clavada, hasta que nos volvimos a juntar. De ahí lo de La Espera [la traducción del nombre del grupo]», cuenta Fernando Vázquez (voz y bajo). Corría el año 2019 cuando él y Jose Lores (teclados) decidieron montar la banda. Reclutaron a otro amigo, David Rodríguez (guitarra), y tras varios cambios la formación se estabilizó con la llegada Álvaro Caramés, que con sus 33 años rompe la uniformidad generacional.

A Drift, disponible en todas las plataformas, está formado por seis temas en los que se muestra la querencia de The Wait por los desarrollos instrumentales de la música progresiva de los 70 que escuchaban de jóvenes. Esos pasajes fluyen y se funden con la combinación de potencia y melodía del rock alternativo de los 90. También hay quien escucha en sus intros ecos de los The Cure más oscuros. «No sonamos claramente a ningún grupo en concreto, no somos una copia», expone el cantante.

La colección de canciones, con un sonido muy logrado, se grabó en su local de ensayo, lo que les permitió dedicarle el tiempo y la calma necesarios. También la mezcla corrió de su cargo, principalmente a manos del joven batería, con formación en materia de sonido. Esa parte, de todos modos, quizá se la encarguen a profesionales en siguientes grabaciones por la cantidad de esfuerzo que absorbe.

Cartel del concierto / Cedida

El concierto de este viernes, 3 de octubre, será también casi un debut en directo, ya que al margen de pequeñas actuaciones en su propio local para grupos de amigos, solo han actuado una vez con público, en la antigua sala Sinatra. Las entradas están disponibles en www.enterticket.es a ocho euros y también se podrán adquirir en taquilla por 10.

Al grupo le gustaría prolongar su actividad en vivo, pero se están encontrando con el complejo panorama. «En Galicia ya no hay un circuito como tal para grupos como nosotros, salas a las que la gente vaya a descubrir bandas nuevas», lamenta Fernando Vázquez. La alternativa es que el grupo alquile el local y trate de llenarlo lo más posible por sus medios.

La otra vía, la de los grandes eventos, también está difícil. El músico recuerda que cuando REM tocó en Vigo, en 1999, se plantó en el Concello y le propuso a la concejala que su banda de entonces, Sphear, pudiese actuar de telonera, cosa que logró. «He intentado hacer eso en festivales y me ha sido imposible», comenta. Lo que es seguro es que no habrá que esperar demasiado para nuevas entregas del grupo. Fernando Vázquez, motor compositivo, apunta a que ya tienen varias canciones en la recámara y se proponen meterse a grabar una vez al año. Cuando el rock llama, no hay tiempo que perder.