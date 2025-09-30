Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 30 de septiembre de 2025 en Vigo:

Noche de jazz con el Xurxo Estévez Trío

El contrabajista Xurxo Estévez vuelve a A Casa de Arriba acompañado del pianista Sunil López y el baterista Miguel Fernández para dar un concierto vibrante y lleno de energía. Será una noche de jazz en la que interpretarán composiciones de autor y clásicos del cancionero americano. Tras el concierto habrá una ‘jam session’.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.15 horas. Entrada: 6 euros.

Actos

Encuentro literario

La escritora Llerena Perozo Porteiro mantiene un encuentro con los lectores en el que presentará su nueva obra, «Los años tranquilos».

Librería A Klandestina (José Gómez Posada Curros, 10), a las 18.00 horas.

La escritora Llerena Perozo Porteiro / Xerais

Presentación de libro

Albino Prada presenta su libro «El regreso de China». Estará acompañado de Emilio Zunzunegui y Rosa Pascual. Acto organizado por Ateneo Atlántico.

Vitruvia (Reconquista, 7), a las 19.30 horas.

Portada del libro de Albino Prada / FdV

Club de lectura

Sesión en torno a la obra de Xurxo Borrazás.

RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.

Pinta caritas de animales del bosque

Taller infantil recomendado para niños de 3 a 12 años.

Centro Comercial Vialia Estación. A partir de las 17.30 horas.

Música

Pa Ti Na Ma

Fran Vazquez y Tito Castro ofrecen rumba, flamenco pop y temas propios.

Chiringuito de Samil (Samil, 26), a las 19.30 horas.

Karaoke italiano

Organizan: Universidade de Vigo y Società Dante Alighieri.

Café Uf (Pracer, 19), a las 20.00 horas.

Exposiciones

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg, esta muestra a pie de calle revaloriza el trabajo de conservación realizado en estos entornos y su importancia para el futuro de nuestra biodiversidad. En total, reúne 93 impactantes imágenes del concurso nacional de fotografía Fotoparques.

En la calle Príncipe. Último día.

Irene Ceballos. Relato verídico da viúva de Policarpo Sanz

Recorrido biográfico por la vida de Irene Ceballos Sánchez (1851- 1935), viuda del filántropo vigués Policarpo Sanz, que pone de manifiesto su valioso papel en la ciudad. La exposición presenta más de treinta obras de arte del legado Policarpo Sanz-Irene Ceballos, con numerosos ejemplos de artes decorativas que ornamentaban sus casas de París y Madrid. Una breve pieza audiovisual hace posible a presencia, con la ayuda de la inteligencia artificial, de la propia Irene Ceballos en la exposición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 19 de octubre.

«Peladas eran , peladas serán... Tódalas meigas que andan polo chan»

Rebeca Lar reinterpreta las corozas o capirotes empleadas por la Inquisición como elemento estigmatizante. Las piezas aparecen bordadas con testos del «Malleus Maleficarum», que proclamaba el carácter maléfico femenino.

Museo Liste (Pastora, 22). De 10.00 a 14.00 horas. Último día.

«Tránsito»

Exposición colectiva que reúne obras de José María López Orozco ( pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía).

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Último día.

