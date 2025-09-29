Qué hacer hoy 29 de septiembre en Vigo

Club Faro: «Siete maneras de ser feliz según los clásicos», con Daniel Tubau

El filósofo hablará de siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el estoicismo, el aristotelismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo.

Actos

Ciclo de conferencias

Inauguración, conferencia y mesa redonda bajo el título «Policía Nacional: vocación de servicio y prevención como eje estratégico».

En la Sede de Afundación Vigo (Policarpo Sanz, 24). De 17.00 a 20.00 horas.

Cine Clube Lumière

Proyección sorpresa con la que finaliza el ciclo de septiembre. Se trata de una película de EE UU que supuso el debut de su director y aborda las inquietudes de un joven durante un campamento familiar.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.30 h.

Exposiciones

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg, esta muestra a pie de calle revaloriza el trabajo de conservación realizado en estos entornos y su importancia para el futuro de nuestra biodiversidad. En total, reúne 93 impactantes imágenes o bien ganadoras o bien finalistas del concurso nacional de fotografía Fotoparques.

Calle Príncipe, durante todo el día, hasta el próximo 30 de septiembre.

Exposición Parques Nacionales en la calle Príncipe de Vigo / Pablo Hernández Gamarra

«Pulsos y Solastalxias»

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa».

En la Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércoles y viernes: de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves: de 11.00 a 14 .00 horas y de 18 .00 a 21.00 horas. Sábados: de 12 .00 a 14 .00 horas y de 18 .00 a 21.00 horas. Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas.

Cartel de la exposicón Pulsos y Solastaxias / Concello de Vigo

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de octubre.

Castelao na EMAO

La EMAO de Vigo homenajea a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao por el 75 aniversario de su muerte, presentando su particular visión de este personaje universal. En paralelo a la exposición, se pueden contemplar algunas de sus obras bibliográficas, pertenecientes a los fondos de la Biblioteca de la Escuela.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5). De lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas (del 20 al 30 de junio y del 15 de septiembre al 17 de octubre). De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas (del 1 de julio al 14 de septiembre). Hasta el 17 de octubre.

agenda@farodevigo.es