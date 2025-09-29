Aspanaex convoca a la marea solidaria: «Caminando juntos llegaremos más lejos»

Una marea solidaria recorre cada año desde 1984 las calles de Vigo. Toda una tradición que aúna deporte, celebración y, sobre todo, solidaridad. Seis kilómetros de pasos solidarios para acercar a la sociedad la discapacidad intelectual.

Fiel a su cita, la MarchaAspanaex se celebrará el primer domingo de octubre llegando así a su 42º edición. Y, aunque su presidente, Alberto Bernárdez, reconoció recientemente que cada vez les está «costando mucho más por la falta de apoyo», la marea verde volverá a salir este año a la calle.

La Marcha Aspanaex 2025 volverán a ser seis kilómetros de solidaridad. Apta para toda la familia, es una de las más populares de Vigo. ¿Su objetivo? Dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, reivindicar sus derechos y solicitar una ayuda económica que les permita abordar mejor sus necesidades.

El recorrido de la Marcha Aspanaex 2025 será el habitual de ediciones anteriores (el año pasado tuvo que suspenderse por mal tiempo). Los participantes saldrán del parque de Castrelos a las 10.30 horas e irán por la avenida de Castrelos, Praza América, avenida de Castelao, Porriño, Padre Seixas, Pablo Iglesias, avenida de Balaídos. avenida de Castrelos y fin, de nuevo, en el auditorio del parque de Castrelos a las 13.30 horas (habrá sorteo de regalos).

La inscripción está ya abierta. El dorsal tiene un coste de 5 euros para mayores de 10 año y de 3 euros para menores de esa edad y personas con discapacidad. Como de costumbre, todo el dinero recaudado irá destinado para ayuda de las actividades que se desarrollan en los diferentes Centros de la Asociación. Los que no puedan participar sí podrán realizar una aportación solidaria desde la propia página de inscripción.

«Disfrutaremos de una sesión de Zumba, sorpresas a lo largo del recorrido, avituallamiento y al final del recorrido un sorteo de regalos», anuncian.

Inscripciones

La inscripción puede realizarse a través de la página web de Aspanaex (en este enlace). Un día antes de la marcha, el sábado 4 de octubre, se podrán recoger los dorsales en el Centro Comercial Gran Vía y el Centro Comercial Vialia. También pueden recogerse cualquier día en Aspanaex de 8.00 a 17.00 horas (Mestres Goldar, 18); o el mismo día de la marcha en el parque de Castrelos a partir de las 9.30 horas.