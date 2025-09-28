Qué hacer hoy 28 de septiembre en Vigo

Representación de «Silver Drops»

Espectáculo de danza contemporánea para un público familiar creado por Anna Macau y Carles Rigual, que explora el universo del agua a través del movimiento, la estética visual y l a música. Para niños a partir de tres años.

En la Sala Ártika ( Beiramar, 113), a las 18.00 horas. Precio: desde 9 euros.

Actos

Vigo Nature

Actividades familiares: alimentación de fauna, talleres de astronomía, reciclaje, biodiversidad, educación ambiental, etc.

Vigo Nature (Plaza de los Leones - A Madroa). de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

«Baixo os nosos pés»

Visita que permite descubrir uno de los vestigios más importantes de la ciudad y la importante industria durante la época romana a través de los restos arqueológicos de la salina del Arenal.

En Salinae Vigo ( Rosalía de Castro, 21). A las 11.30 horas y a las 12.30 horas. Para mayores de 8 años.

Un paseo polo mar

Ruta guiada por las diferentes salas del museo para conocer y descubrir la historia marinera de Galicia.

Museo del Mar. A las 17.00 horas. A partir de 8 años.

Mercadillo dominical

Mercado de antigüedades, muebles y ropa «vintage», entre otros.

Casa de La Abuela (Zapateira, 8, Canido). De 11.00 a 15.00 horas.

Teatro

«La ruina»

‘Show’ en el que tanto asistentes como invitados especiales comparten en público su anécdota más embarazosa. Los cómicos y guionistas Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes conducen el evento, acompañados de un invitado.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 18.00 horas. Entradas en ataquilla.com.

Cartel de La ruina En el Teatro Afundación / Afundación

Música

Encuentro folclórico

Cuarta y última sesión del XXI Encontro Folclórico da Agrupación de Centros Culturais. Con la participación de los grupos Sete Cuncas, Corisco, A Buxaina y O Carballo de Sárdoma.

Centro Cultural de Cabral, a las 18.30 horas.

Miguel Cerqueira

Sesión vermú.

Navia Vello Café (Bravo, 6 San Pelayo de Navia), a las 12.30 horas.

Covers Lovers

Dúo que ofrece versiones de variados estilos.

Zentral Bar ( Samil, 65). A las 20.00 h. Entrada gratuita .

Demasiadas Sombras y Pocas Luces

Directo del grupo vigués formado por Alberto Malleiro, Cibran Santomé y Luis Suarez «Deker».

Chiringuito de Samil (Avda. Samil, 26). A las 19.30 horas.

Exposiciones

«Limiares acuosos»

En esta muestra, técnicas tradicionalmente vinculadas a la bidimensionalidad como el azulejo, la pintura o el audiovisual se transforman para habitar el volumen.

En la Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 16 de noviembre.

Muestra de vehículos policiales

Muestra de vehículos policiales, tanto históricos como actuales, con la presencia de la Unidad Adscrita de Galicia, GEO, Policía Científica, Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil, Subsuelo, Unidad Aérea, una galería de tiro virtual, UIP, UPR, Unidad Contra el Cibercrimen, UFAM, Fundación Policía Española, Seguridad Privada y Participación Ciudadana.

Paseo marítimo, junto a los jardines de Montero Ríos. De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 2 de octubre.

