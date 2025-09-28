Qué hacer en las comarcas...

Festival bandístico en A Bandeira

El auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira acogió ayer el XX Festival de Bandas de Música. En el espectáculo que dio comienzo a las 20.00 horas se subieron al escenario la Banda Artística de Merza y la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira.

La residencia As Dores en un acto de Acolle

Representantes de la residencia Nosa Señora das Dores de Lalín y usuarios acudieron a la jornada de convivencia celebrada en Santiago de Compostela organizada por la asociación Acolle, que aglutina a varias residencias de mayores de la comunidad autónoma.

Diplomas en Bridge´s School

La academia de idiomas lalinense Bridge’s School organizó su acto anual de entrega de diplomas de los cursos Trinity College y Cambridge. Además, también repartió entre su alumnado los diplomas Oxford Test of English, que en este caso se realizaban en el municipio por primera vez con esta academia como centro preparador y examinador.

Burger Experience en Lalín

Los puestos de venta de hamburguesas instalados en Lalín continúan recibiendo público después de tres días. El certamen Burger Experience (en la imagen de anteayer) se despide hoy y sus foods trucks permanecerán abiertas entre las 13.00 y 16.00 horas y por la tarde, desde las 19.00 horas y la medianoche, también con música en directo.