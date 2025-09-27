Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy 27 de septiembre en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el sábado 27 de septiembre en Vigo

Asistentes al Foro, ayer. / Jose Lores

Segunda jornada del Foro de Educación Faro Educa

Espacio privilegiado para reflexionar en profundidad sobre los desafíos que los acelerados cambios sociales y tecnológicos de las últimas décadas están imponiendo a docentes, familias y a toda la comunidad educativa. Se trata de una formación homologada por la Consellería da Educación (12 horas de conferencias y talleres).

Actos

I Festa do Mexillón

Además de degustaciones gastronómicas, la fiesta incluye las actuaciones del grupo Acordecanto de la S de CDR Helios de Bembrive y el grupo Monteira Danzas do Mundo.

  • AVCD de Lavadores (Ramón Nieto, 302), a partir de las 19.00 horas.
Cartel de la Festa do mexillón de la AVCD Lavadores / AVCD Lavadores

Vigo Nature

Actividades familiares: alimentación de fauna, talleres de astronomía, reciclaje, biodiversidad, educación ambiental, etc.

  • Vigo Nature (Plaza de Los Leones - A Madroa). de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

BouzArte

Taller sobre los oficios tradicionales de las mujeres, además de un concierto de Brassica Rapa y la inauguración del mural Nana, por último, se podrá disfrutar de un espectáculo de Patty Diphusa.

  • Parque de A Bouza, de 16.30 a 19.00 horas.

Presentación de libro

El escritor Samuel L. París presenta su libro, «Pifostio», que reúne 61 piezas literarias a medio camino entre el relato, la crónica, la sátira y la poesía. Estará acompañado por la investigadora y creadora Beatriz Romero.

  • Galería Maraca (Doutor Cadaval, 12), a las 19.30 horas.

Cine

Galicia Freaky Film Festival

Entrega de premios y proyección de clausura del filme «The Rocky Horror Picture Show», con la ‘performance’ del DR Frank-N-Furter.

  • Cines Tamberlick (CC Praza Elíptica), a las 21.30 horas.

Teatro

«SilverDrops»

Danza contemporánea para un público familiar creado por Anna Macau y Carles Rigual, que explora el universo del auga a través del movimiento, la estética visual y l a música. A partir de tres años.

  • En la Sala Artika ( Beiramar, 113) A las 18.00 horas. Precio desde 9 euros.

Glamping SU.MA.

Teatro gestual, música, acrobacia aérea, danza y swing en clave de clown. De la compañía SU.MA.

  • En el Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas.

«Eloísa está debajo de un almendro»

El grupo Bule Bule Teatro representa una de las comedias más emblemáticas de Enrique Jardiel Poncela.

  • En el Centro Cultural Helios de Bembrive, a las 20.00 h.

«Melhor só, que 3»

Comedia a cargo de la compañía Teatro Coelima, de Pevidem (Guimarães).

  • Auditorio do CVC de Valladares. A las 20.00 horas. Entrada libre.

Música

Festival Freixo Rock

Hoy tocarán: Bala, Os Vacalouras, Mostrencos, Cazacús, Chokis, Vuelvis, Demenzia Sozial y Nordés.

  • Estrada San Xoán nº264 (Freixo). De 11.00 a 20.30 horas eventos, después empiezan los conciertos.

The Twist Conection

Rock ‘n’ roll que fusiona las raíces del rockabilly de los 50, las corrientes estéticas de los 60 y la energía del Punk de finales de los 70.

  • Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 21.00 horas.

El show de Daniel Calá

Éxitos internacionales en español.

  • Café-bar La última y nos vamos (Bolivia, 41). A las 21.00 horas. Entrada gratuita.

David Regueiro

Gipsy jazz.

  • En la Casa de Arriba (Martín Códax 23), a las 21.30 horas. 10 euros.

