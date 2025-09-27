Qué hacer hoy 27 de septiembre en Vigo

Segunda jornada del Foro de Educación Faro Educa

Espacio privilegiado para reflexionar en profundidad sobre los desafíos que los acelerados cambios sociales y tecnológicos de las últimas décadas están imponiendo a docentes, familias y a toda la comunidad educativa. Se trata de una formación homologada por la Consellería da Educación (12 horas de conferencias y talleres).

En el Auditorio Mar de Vigo ( Beiramar, 59). Desde las 9.00 hasta las 17.30 horas.

Actos

I Festa do Mexillón

Además de degustaciones gastronómicas, la fiesta incluye las actuaciones del grupo Acordecanto de la S de CDR Helios de Bembrive y el grupo Monteira Danzas do Mundo.

AVCD de Lavadores (Ramón Nieto, 302), a partir de las 19.00 horas.

Cartel de la Festa do mexillón de la AVCD Lavadores / AVCD Lavadores

Vigo Nature

Actividades familiares: alimentación de fauna, talleres de astronomía, reciclaje, biodiversidad, educación ambiental, etc.

Vigo Nature (Plaza de Los Leones - A Madroa). de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

BouzArte

Taller sobre los oficios tradicionales de las mujeres, además de un concierto de Brassica Rapa y la inauguración del mural Nana, por último, se podrá disfrutar de un espectáculo de Patty Diphusa.

Parque de A Bouza, de 16.30 a 19.00 horas.

Presentación de libro

El escritor Samuel L. París presenta su libro, «Pifostio», que reúne 61 piezas literarias a medio camino entre el relato, la crónica, la sátira y la poesía. Estará acompañado por la investigadora y creadora Beatriz Romero.

Galería Maraca (Doutor Cadaval, 12), a las 19.30 horas.

Cine

Galicia Freaky Film Festival

Entrega de premios y proyección de clausura del filme «The Rocky Horror Picture Show», con la ‘performance’ del DR Frank-N-Furter.

Cines Tamberlick (CC Praza Elíptica), a las 21.30 horas.

Teatro

«SilverDrops»

Danza contemporánea para un público familiar creado por Anna Macau y Carles Rigual, que explora el universo del auga a través del movimiento, la estética visual y l a música. A partir de tres años.

En la Sala Artika ( Beiramar, 113) A las 18.00 horas. Precio desde 9 euros.

Glamping SU.MA.

Teatro gestual, música, acrobacia aérea, danza y swing en clave de clown. De la compañía SU.MA.

En el Centro Comercial Vialia. A las 17.30 horas.

«Eloísa está debajo de un almendro»

El grupo Bule Bule Teatro representa una de las comedias más emblemáticas de Enrique Jardiel Poncela.

En el Centro Cultural Helios de Bembrive, a las 20.00 h.

«Melhor só, que 3»

Comedia a cargo de la compañía Teatro Coelima, de Pevidem (Guimarães).

Auditorio do CVC de Valladares. A las 20.00 horas. Entrada libre.

Música

Festival Freixo Rock

Hoy tocarán: Bala, Os Vacalouras, Mostrencos, Cazacús, Chokis, Vuelvis, Demenzia Sozial y Nordés.

Estrada San Xoán nº264 (Freixo). De 11.00 a 20.30 horas eventos, después empiezan los conciertos.

The Twist Conection

Rock ‘n’ roll que fusiona las raíces del rockabilly de los 50, las corrientes estéticas de los 60 y la energía del Punk de finales de los 70.

Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 21.00 horas.

El show de Daniel Calá

Éxitos internacionales en español.

Café-bar La última y nos vamos (Bolivia, 41). A las 21.00 horas. Entrada gratuita.

David Regueiro

Gipsy jazz.

En la Casa de Arriba (Martín Códax 23), a las 21.30 horas. 10 euros.

agenda@farodevigo.es