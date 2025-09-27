Qué hacer en las comarcas

deza@farodevigo.es/aestrada@farodevigo.es
Música en Carboeiro
El Monasterio de Carboeiro se convertirá en un espacio privilegiado para la música con la llegada de Treides Comigo!, el innovador proyecto artístico de Xoán Curiel alrededor de la lírica medieval gallego-portuguesa. De Turismo de Galicia en colaboración con el Concello de Silleda, un viaje que conecta cantigas del siglo XII al XIV con una mirada contemporánea. La entrada es gratuita, a las 18:00 horas. Acompañarán al artista: Iris Grey (voz), Bleuenn Le Friec (arpa clásica), Carlos Freire (percusión), Bea López (clarinete) y Álex Salgueiro (flauta travesera).
11 de octubre
Presentación de Casiopea
Xosé Manuel Lobato presentará su libro Casiopea... Luz do Norte en A Solaina de Piloño. El acto comenzará a las 19:00 horas, un evento de música y literatura con la participación de Carmen Lareo, Ramiro Cimadevila, Charo Golmar, Fátima de la Iglesia y el autor.
4 de octubre
Donación de sangre en Lalín
Lalín acoge una nueva campaña de donación de sangre bajo el lema «no pierdas este bus, dona sangre» el viernes y sábado de la semana que viene. El primer día estará en horario de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, el segundo de 10;30 a 14:30 horas. La unidad móvil estará instalada en esta ocasión en la plaza da Igrexa.
3 y 4 de octubre
Concentración en Lalín
Este domingo, habrá una concentración en apoyo a la del 5 en Santiago, Galiza con Palestina, en Lalín, a las 12:00 horas, en la plaza de Galicia, delante del Concello.
28 de septiembre
Charla sobre plantas de biogás del BNG en Borraxeiros
El grupo municipal del BNG de Agolada celebró una charla informativa sobre las plantas de biogás en el local social de Borraxeiros, con: Susana Tato Pampín, edil local, Ariadna Fernández González y Xosé Manuel Golpe Acuña, diputados nacionalistas.
El club de lectura de Lalín se prepara para su excursión
Esta semana se reunió el club de lectura de Lalín para hablar del libro Granito de Álex Alonso. Además, también ultimaron detalles de la excursión de hoy, una visita guiada a Pazo Baión y un recorrido comentado por el Museo de Pontevedra.
Celtistas dezanos en Alemania
Miembros de la peña celtista Siareiros Dezaos se desplazaron anteayer a Alemania para presenciar el encuentro de la Europa League que enfrentó al Celta de Vigo con el Stuttgart. En la ciudad germana compartieron momentos con otros peñistas.
De roadtrip al Salón Teatro de Santiago
Varios lalinenses se subieron ayer a un autobús en la plaza do Concello a las 15:45 horas para ir hasta Santiago de Compostela, más específicamente, al Salón Teatro y disfrutar de A Serie Clopen, un espectáculo de circo contemporáneo.
