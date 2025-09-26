Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes, 26 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Actos

Noveno Foro de Educación

Formación homologada por la Consellería de Educación. Doce horas de conferencias y talleres diseñados para ofrecer formación, reflexión y herramientas prácticas a docentes, familias, estudiantes y profesionales del sector educativo. Hoy tendrán lugar los talleres simultáneos y la charla de Miguel Ángel Tobías: «El guion de tu vida».

Trigésima edición del festival Freixo Rock

Este evento autogestionado cuenta con un cartel de 13 bandas de artistas consolidados y emergentes, seleccionadas a través de un concurso público. Como novedad hay una feria de artesanía, un puesto de tatuajes, otro de dibujos de acuarela y grafiteros que pintarán murales.

Estrada San Xoán nº 264 del barrio vigués de O Freixo. De 19. 00 a 21.00 horas, taller de artesanía. Después empiezan los conciertos.

Aniversario del Club de los disfrutones

El universo Willy Wonka ha sido la temática elegida para celebrar el quinto aniversario de El Club de los disfrutones. Los participantes podrán obtener pegatinas con premio seguro, entre los que se incluyen artículos exclusivos y tarjetas regalo.

En la Planta 1 del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Todo el día, hasta el 27 de septiembre.

«A lei do mar»

Portada do libro / FdV

Manuel Esteban presenta su novela, un estremecedor relato de muerte y supervivencia, de solidaridad y de egoísmo en el mar. Estará acompañado por el director de Xerais, Fran Alonso.

En Vigo de papel (Aguia, 5), a las 20.00 horas.

Billy’s

Mercadillo de ropa «vintage», todo a 9 euros. Existe una zona exclusiva para carhartt y sneakers y una máquina de zapatillas por 2 euros.

En el Hotel Bahía de Vigo (Cánovas del Castillo, 24). De 11. 00 a 21.00 horas, los vip podrán entrar a las 10.30 horas.

Homenaje a Leonard Cohen

Recién cumplido el 91º aniversario de su nacimiento, se proyectará el concierto en el 02 Estadium de Dublín, celebrado el 12 de septiembre del 2013

En el Bar Tipo X (Real, 21). A las 21.30 horas

Galician Freaky Film Festival

El evento más gamberro de la ciudad está llegando a su fin, con un encuentro entre festivales, la Feria Freak y diferentes proyecciones.

En el CC Plaza Elípica, de 11.00 a 23.00 horas. Entradas en la web del festival.

Música

Carmen Rosende. Soul Progresivo

En su repertorio encontramos artistas como Marvin Gaye, Stevie Wonder o los Temptations.

En la sala Supersonic (calle Fermín Penzol, 6), a las 21.30 horas .

La banda indie-rock viguesa pone fin a cinco años de silencio con un esperado concierto de regreso. Inaugura con él una nueva etapa para demostrar que su espíritu rockero.

En La Fábrica de Chocolate (calle Rogelio Abalde, 22). A las 21.30 horas. Entradas anticipadas a 10 euros; a 12 si es en taquilla.

Concierto de Jay Doe & Ray Figui «Delta Blues Dúo»

Proyecto compuesto por el guitarrista y cantante Jay Doe acompañado del armonicista Ramón Figueira en el cual desgranan temas delta blues y country folk.

En La Pecera (Pizarro, 35). A las 21.30 horas . A 6 euros.

«La voz humana» y «La dama de Montecarlo»

Dentro del ciclo Otoño Lírico 25, de la Asociación Amigos de la Ópera, programa doble con temas de Francis Poulenc.

En el Auditorio Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas.

Néstor Pardo

Concierto blues.

En la Casa de Arriba (Martín Códax 23), a las 21.30 horas. 10 euros web; 12 en taquilla.

agenda@farodevigo.es