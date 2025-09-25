Qué hacer hoy en vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 25 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Música

Eddie Dark más She Can’t Afford Mascara

Eddie Dark es el alter ego vampírico de Nikolas Petsitis. Nacido en Atenas, fusiona en este proyecto los ritmos hipnóticos del EBM old-school con la agresiva melancolía de la escena synth-punk griega. El sonido de She Can´t Afford Mascara es una mezcla de synth-punk y darkwave con influencias EBM y beats masoquistas.

En La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21. 30 horas.

Hayden Pedigo

Guitarrista acústico y compositor de paisajes sonoros, originario de Texas. Conocido por su singular aproximación al folk experimental, ha logrado consolidarse como una de las voces más originales de la nueva escena instrumental.

En Radar Estudios ( Iglesias Esponda, 30). A las 21.00 horas. Entrada anticipada a 12 euros.

Mala Herba

Es un dúo acústico formado po Gago a la voz y a la guitarra y Mario a la percusión. Su repertorio está cargado de versiones de pop rock español. Ofrecen un shows de más de dos horas que consigue crear un ambiente cálido, dinámico y cercano..

En el Chiringuito de Samil (Samil, 26). A las 19.30 horas. Entrada libre.

Miguel Iglesias

Es guitarrista, cantante y compositor con un estilo que mezcla rock and roll y eléctrica. Su Primer álbum publicado fue «El Bar de Juan» en el año 2008 y su segundo «El Mar y Yo» en el Año 2014. El cantante ofrecerá un concierto especial con sus mejores versiones de Burning, Leño, etc… y temas propios como «Sei que non bebes» entre otros… para pasar una maravillosa noche.

En el Zentral Bar ( Samil, 65). A las 20.00horas. Entrada libre hasta completar aforo. Consumición mínima 3,5 euros.

Actos

Aniversario del Club de los disfrutones

El universo Willy Wonka ha sido la temática elegida para celebrar el quinto aniversario de El Club de los Disfrutones. Los participantes podrán obtener pegatinas con premio seguro, entre los que se incluyen artículos exclusivos y tarjetas regalo. .

En la Planta 1 del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Todo el día, hasta el 27 de septiembre.

Homenaje a Rosa Fontaíña Pazos

Desde Rede de Mulleres se hará un homenaje a esta mujer pionera en la lucha contra la violencia de género.

En el Hotel Coia (calle Sanxenxo, 1) .

Galician Freaky Film Festival

El evento más gamberro de la ciudad está llegando a su fin. Con un encuentro entre festivales, dos proyecciones y una mesa cuadrada.

En el Centro Comercial Plaza Elíptica. De 11.00 a 23.00 horas. Entradas en la web del festival.

Día de la Policía

Muestra de vehículos policiales, tanto históricos como actuales, con la presenciade la Unidad Adscrita de Galicia, GEO, PolicíaCientífica, Caballería, Guías Caninos, BrigadaMóvil, Subsuelo, Unidad Aérea, TEDAXNRBQ, Extranjería y Fronteras, Cooperación Internacional, Fondos Europeos,Documentación, Telecomunicación, una galería de tiro virtual, UIP, UPR, Unidad Contra el Cibercrimen, UFAM, Fundación Policía Española, Seguridad Privada y Participación Ciudadana.

En Paseo marítimo del Puerto Deportivo, junto de los jardines de Montero Ríos . De 11:00 a 14:00 horas yde 17:30 a 20:30 horas. Hasta el 2 de octubre.

Visita guiada por los jardines del Pazo de Castrelos

Dentro del Programa Educativo de la Red de Museos se realizará una visita guiada a los jardines históricos del Museo Municipal «Quiñones de León» en la que se tratarán tanto cuestiones históricas como botánicas. El jardín es uno de los espacios botánicos más importantes de Galicia y data de finales del siglo XIX.

Museo-Pazo Quiñones de León (Castrelos, 1). A las 18.30 horas. Se necesita inscripción previa.

