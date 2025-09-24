Qué hacer en las comarcas

Actividades

Festival y muestra de los 30 años de la Coral de Piloño

El Auditorio Xosé Casal, de Vila de Cruces, acoge este sábado el Festival de Outono y una exposición por los 30 años de la Coral Polifónica de Piloño, que se abrirá a las 19.00 horas. Una hora más tarde dará comienzo el festival musical, en el que, además de la agrupación anfitriona, cantarán el Coro de Cámara Música Viva, de O Carballiño, y la Coral Polifónica Tierras Altas de Sanabria y Carballeda, de Zamora. También actuará la charanga lalinense Leña Verde.

Cuentacuentos gratuito en la Biblioteca de A Estrada

La Biblioteca Municipal de A Estrada acoge este sábado a las 12.00 horasel cuentacuentos en torno al álbum ilustrado O Nobelo de Nenuca, de la escritora Irene Alonso Gasalla y la ilustradora Ángela Curro. La propia autora será la encargada de realizar la lectura dramatizada de la obra, ganadora de la tercera edición del Premio Simbad. La entrada es gratuita.

Taller de velas aromáticas de Imaxina e Axuda

La asociación Imaxina e Axuda propone una nueva actividad de ocio saludable para este sábado 27 de septiembre. Concretamente, realizará un taller de creación de velas aromáticas en las instalaciones del Novo Mercado, con entrada gratuita. La clase práctica comenzará a las 21.00 horas y se extenderá hasta las 24.00.

Primera infancia y desarrollo emocional en Silleda

La Asociación Antonio Gandoy, en colaboración con el Concello de Silleda, vuelve a poner en marcha este mes el programa Espazos das familias, preescolar na casa, dirigido a padres, madres y tutores de niños y niñas de hasta 4 años de edad. Los encuentros serán los martes a las 17:00 horas. El Centro Social de Silleda acogió ayer la primera sesión, centrada en la primera infancia y el desarrollo emocional.

Moteros de Lalín disfrutan de una comida en Bueu

Una veintena de moteros del club KM.0 de Lalín realizó ayer una ruta por la costa de la provincia que los llevó hasta la localidad de Bueu. Allí compartieron una comida en el restaurante Peixoto, ágape al que acudió el exalcalde de Rodeiro Manuel Salgado. El club celebrará el 23 de noviembre su comida anual de los socios con una ruta motera, que rematará con un cocido en el hotel restaurante Pontiñas.