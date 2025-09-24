Conciertos, juegos y una tarta gigante para 2.500 personas este fin de semana en Vialia Vigo

El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood, celebra este fin de semana (26 y 27 de septiembre) su 4º aniversario con un completo programa de ocio, música y actividades para todos los públicos. Viernes y sábado se podrá disfrutar de conciertos, juegos interactivos, espectáculos infantiles y una gran tarta para más de 2.500 personas, cortesía de Natas D’OURO.

La celebración arranca el viernes 26 con hinchables en la Plaza Pública, un punto Glitter en la planta alta y juegos distribuidos por todo el centro. Como broche de oro, el concierto de Amistades Peligrosas tendrá lugar a las 21:00h en Food Court.

El sábado 27 continuará la fiesta con más hinchables y juegos durante toda la jornada, una actuación infantil a las 17.30 horas, un pasacalles a las 18.30 h. y el concierto de Los Coleguitas a las 21.00 h.

Para participar en las actividades, los asistentes deben registrarse previamente en los accesos de Vía Norte, Plaza de la Estación o en el Punto de Información de la planta baja. Tras escanear el código QR, recibirán pulsera y tickets para los juegos, y quienes completen los nueve retos podrán girar la ruleta y llevarse un premio directo.

Cartel de las actividades por el 4º aniversario del Centro Comercial Vialia de Vigo. / Oficial

«Celebrar cuatro años es una enorme alegría y, sobre todo, un motivo para dar las gracias. Gracias a Nhood, a nuestro equipo y, sobre todo, a Vigo y a los millones de visitantes que nos han acompañado desde el primer día. Este 2025 superaremos los 13 millones de visitantes, consolidando a Vialia Vigo como un punto de encuentro de referencia en Galicia», afirma Juan Louro, director de Vialia Vigo.

«Con esta programación, Vialia Vigo refuerza su compromiso de ser un espacio que combina ocio, comercio, cultura y gastronomía, ofreciendo experiencias únicas para toda la familia y consolidando su papel como centro de referencia en la ciudad», destacan.

Viernes 26 septiembre

16:00h a 20:00h Hinchables (Plaza Pública)

16:00h a 20:00h Juegos (Planta Alta y Planta Baja)

Punto Glitter: 16:00h a 20:00h (Planta Alta)

21:00h Concierto Amistades Peligrosas (Foodcourt)

Sábado 27 septiembre

12:00h a 20:00h Hinchables (Plaza Pública)

12:00h a 20:00h Juegos (Planta Alta y Planta Baja)

Punto Glitter: 12:00h a 20:00h (Planta Alta)

17:30h Actuación Infantil (Foodcourt)

18:30h Pasacalles (Planta Alta)

21:00h Concierto Los Coleguitas (Foodcourt)