Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 24 de septiembre de 2025 en Vigo:

Actos

Club FARO: «Inmunízate contra la desinformación»

El filósofo, investigador y docente José Antonio Marina, explicará como fortalecer el pensamiento crítico. La presentará Jorge Álvarez Yágüez.

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Consejos de seguridad para mayores

La Polocía Nacional impartirá una charla sobre seguridad para personas mayores.

En Ategal Vigo (Travesía do Pino, 2-entresuelo) . A las 11.00 horas, entrada libre hasta completar aforo.

Novena edición del Galician Freaky Film Festival

El evento más gamberro de Galicia se acerca a su fin. Hoy habrá una presentación movie-books, además de la inauguración de dos exposiciones y un fancine. Se realizarán tres proyecciones de la sección oficial, la primera es Qué carallo é isto? Vol2, después, Alimento para o Maxín , por último, Arrepío Vol1.

En el centro Comercial Plaza Elíptica, de 11.00 horas a 22.00 horas. Para saber los precios y horarios consultar en la página web del festival.

Inauguración de «Teo Soriano»

EL trabajo de Teo Soriano se abre a todos los vientos, cada superficie pintada se ofrece como terreno de juego para inseguros acontecimientos, cada obra define un espacio siempre a punto de anular (de llevar a su mínimo infinitesimal), la fisuar entre el soporte y la imagen, entre la máscara y el rostro.

En Sirvent ( Gran Vía 129, Vigo). A las 20.00 horas. Entrada libre.

«Sempre en Galiza. Escolma posible»

Se trata de una nueva edición al cuidado de de Henrique Monteagudo, con introducicón de Xosé Manuel Dasilva. En el acto, intervendrán Manuel Puga, presidente de la Fundación Penzol; Patricia Arias Chachero, codirectora de la Biblioteca 75 Aniversario y miembro de Editorial Galaxia; Xosé Manuel Dasilva, autor de la introducción del libro; y Henrique Monteagudo, editor del volumen.

En la Casa Galega da Cultura (Fundación Penzol) a las 19.30 horas.

Música

Los Lunes al Sol

La formación está compuesto por la cantante Cristina Couso, el guitarista Néstor Alonso y el vocalista y guitarista Luis Cuña. Su repertorio pasa por éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90, tocan desde Los Secretos a AC/DC o desde Melendi a Bon Jovi.

En el chiringuito de Samil ( Samil, 26). A partir de las 19.30 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg, esta muestra a pie de calle revaloriza el trabajo de conservación realizado en estos entornos y su importancia para el futuro de nuestra biodiversidad. En total, reúne 93 impactantes imágenes o bien ganadoras o bien finalistas del concurso nacional de fotografía Fotoparques.

Calle Príncipe, durante todo el día, hasta el próximo 30 de septiembre.

