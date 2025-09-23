El Circo Prin recala dos días en Agolada

El espectáculo más grande del mundo, como fue cinematográficamente bautizado, ha recalado en Agolada. El campo de la feria de esta localidad acogió ayer una función y hoy otra, a las 18:00 horas, del Circo Prin, sobre cuya carpa ondea la bandera de Francia. Una oportunidad para gozar de una cita ambulante que desafía a los tiempos.

Las vidas anegadas de O Marquesado

Como suele ser habitual por estas fechas, O Marquesado, en la parroquia agoladesa de Brocos, sale a la luz debido al bajo nivel del embalse de Portodemouros, a un tercio de su capacidad en la última semana. Con los restos de la antigua aldea emergen también los recuerdos de las vidas anegadas por el pantano.

Qué hacer en las comarcas

Festival de bandas en el auditorio de Cerdedo

El auditorio de la localidad de Cerdedo se llenó de público para presenciar el VII Festival de Bandas de Música. El evento contó con la participación de la Banda de Música de Arca, la Banda de Música Xuvenil de Arca y la Banda de Música de Cerdedo. La cita contó con la colaboración del Concello de Cerdedo-Cotobade, la Xunta de Galicia, la Federación Galega de Bandas de Música Populares y la Diputación provincial.

Actividades

San Miguel en Galegos...

La parroquia lalinense de Galegos celebra este fin de semana sus fiestas en honor de San Miguel. El día 27 habrá misa a las 13.00 horas y sesión vermú con el grupo Master. A las 18.00 horas se disputará un partido de fútbol de solteros contra casados y hasta las 20.00 habrá colchonetas gratuitas para los niños. La verbena será amenizada por Unión y Fuerza y Master. Ya el 28 tras la misa, la sesión vermú será amenizada por la charanga Os Verbeneros. El campo de la fiesta estará cubierto por una carpa.

Sábado y domingo

... y en Sabrexo

El San Miguel se celebra en la parroquia cruceña de Sabrexo. La verbena contará con las actuaciones de la charanga Os Kokakolas, además del dúo Matices y el grupo Atenas. Vecinos y visitantes podrán comer pulpo en un campo de la fiesta cubierto por una carpa. Las reservas de mesas se podrán realizar hasta mañana día 24 en los teléfonos 669 650 129 ó 626 660 932.

El viernes

Sidra en Eira da Xoana

El colectivo Eira da Xoana celebra una jornada de elaboración de sidra... Sen Altri. Se agradece que los que tengan manzanas lo comuniquen a la organización.

El 4 desde las 11.00 horas