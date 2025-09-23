Qué hacer hoy en vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 23 de septiembre de 2025 en Vigo:

Actos

Galician Freaky Film Festival

No es solo un evento de cine, se trata de una experiencia inmersiva. La programación de hoy incluye la proyección de Co Cú Torcido. Habrá, después en la sala Apo´strophe. arte, una charla homenaje a Luis Barboo: El vigués que caminó con las estrellas, por último, a las 22.00 horas se proyectará Conan the Barbarian de John Milius.

En los Cines Tamberlick (Centro Comercial Plaza Elíptica), en el horario que se indica en la página web del festival: galicianfreakyfestival.com.

Homenaje a Manolo Bragado

Acto de reconocimiento de la figura de Manolo Bragado como socio del Ateneo. Participarán María Jesús Bragado, Jacobo Buceta, Ledicia Costas, Xosé María Palmeiro y Amada Traba. La actuación musical correrá a cargo de Nausica.

En el Salón Vitruvia (Reconquista, 7), a partir de las 19.30 horas.

Actividad informativa sobre el PXOM

Charla del geógrafo Xosé Manuel Souto, sobre la participación ciudadana en el PXOM

En el Centro Social A Nubeira ( Pizarro, 6). A las 20.00 horas. Entrada libre.

Bienvenida al Otoño

Taller infantil para niños de 3 a 12 años. Necesaria inscripción previa el mismo día a partir de las 16:30 horas en el punto de información.

En el Centro Comercial Vialia de Vigo . A las 17.30 horas.

Jornada Corresponsables

Bajo el lema “20 años del Anuario Corresponsables: aprendizajes y retos para liderar la Sostenibilidad”, la jornada reunirá a destacados expertos, profesionales y organizaciones referentes en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Sostenibilidad y criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), para compartir sus iniciativas responsables y sostenibles y reflexionar sobre las dos décadas de evolución del sector y los desafíos que plantea el futuro..

En la Sede Afundación Vigo (Policarpo Sanz, 24-26). De 9.00 horas a 13.00 horas. Plazas limitadas, necesario inscribirse.

Proyección «Miente»

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, niñas y niños, el Servicio de Igualdad organiza la proyección del filme “Miente» de Isabel de Ocampo. Estará presentado por : Ana Laura Iglesias González, concejala delegada de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento y habrá un coloquio posterior a cargo de Liliana Mª Freijeiro Rial, psicóloga de la asociación Faraxa por la Abolición de la Prostitución .

En el salón de actos da Casa Galega da Cultura ( PlazaPrincesa, 2). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

«Pulsos y Solastalxias»

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa»

En la Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15).Lunes, miércores y viernes: de 18.00 a 21.00 horas.Martes y jueves: de 11.00 a 14 .00 horas y de 18 .00 a 21.00 horasSábados: de 12 .00 a 14 .00 horasy de 18 .00 a 21.00 horas.Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas.

«Peladas eran , peladas serán... Tódalas meigas que andan polo chan»

Rebeca Lar reinterpreta las corozas o capirotes empleadas por la Inquisición como elemento estigmatizante. Las piezas aparecen bordadas con textos del «Malleus Maleficarum», que proclamaba el carácter maléfico femenino.

Museo Liste (Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos ). Hasta el 30 de septiembre.

Alumnado de Morisot

Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de Morisot.

En el restaurante Tapas Areal (calle México, 36), en horario de apertura al público.

