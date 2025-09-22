El Club FARO: «Cuando ya nada es urgente» de Pedro Piqueras

El periodista ofrecerá una lectura emocional con aprendizajes y reflexiones sobre la verdad y la mentira, además de anécdotas sobre su larga y prolífica carrera. La presentación correrá a cargo de, también periodista, Manuel Villanueva,

En el MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores, libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

Iniciativa : «Cita a Ciegas»

La biblioteca Xosé Neira Vilas pondrá a disposición de los socios unos paquetes cerrados de libros, que podrán llevarse a casa en préstamo, sin saber qué libros son.

En la Biblioteca Xosé Neira Vilas ( Av Martínez Garrido, 21) En horario de apertura. Hasta el martes 30.

Exposiciones

«Tránsito»

Exposición colectiva que reúne obras de José María López Orozco ( pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía).

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Prorrogada hasta el 12 de octubre.

Castelao na EMAO

La EMAO de Vigo homenajea a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao por el 75 aniversario de su muerte, presentando su particular visión de este personaje universal. En paralelo a la exposición, se pueden contemplar algunas de sus obras bibliográficas, pertenecientes a los fondos de la Biblioteca de la Escuela.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5). De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 17 de octubre.

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionaless y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg. En total, reúne 93 impactantes imágenes o bien ganadoras o bien finalistas del concurso nacional de fotografía Fotoparques.

Calle Príncipe, durante todo el día, hasta el próximo 30 de septiembre.

Alumnado de Morisot

Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de Morisot Atelier de Arte, situado en la calle Venezuela 29, oficina 11.

En el restaurante Tapas Areal (calle México, 36), en horario de apertura al público. Hasta el 26 de septiembre.

«Limiares acuosos»

En esta muestra, técnicas tradicionalmente vinculadas a la bidimensionalidad como el azulejo, la pintura o el audiovisual se transforman para habitar el volumen.

En la Casa Galega da Cultura ( Princesa, 2). Lunes a viernes: de 18.00 a 21.00horas; sábados: de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 16 de noviembre.

La solastalgia es un neologismo creado por el filósofo Glenn Albrecht, definida como una «angustia psíquica o existencial causada por el cambio ambiental» o, en una segunda acepción, como «nostalgia que se siente cuando aún se está en casa»

En la Casa das Artes ( Policarpo Sanz, 15). Lunes, miércores y viernes: de 18.00 a 21.00 horas. Martes y jueves: de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados: de 12 .00 a 14 .00 horasy de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos: de 12.00 a 14.00 horas.

