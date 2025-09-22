Olaf, maestro de ceremonias en una de las novedades de la Navidad de Vigo 2025
El entrañable personaje de Frozen presentará cada semana diferentes cuentos musicales en el Centro Comercial A Laxe
Habrá cinco funciones diarias de: Frozen, Aladdín, Encanto, Peter Pan, El Libro de la Selva y Vaiana
La Navidad de Vigo sumará este año un nuevo atractivo con la llegada de «Olaf presenta… Cuentos Musicales», un espectáculo teatral y musical pensado para toda la familia.
Esta nueva propuesta que en la agenda de la Navidad de Vigo 2025 se desarrollará en el Centro Comercial A Laxe (primera planta, local 18) entre el 21 de noviembre y 11 de enero, convirtiéndose en una de las grandes novedades de estas fiestas.
Cada jornada, Olaf, el entrañable personaje de Frozen, será el maestro de ceremonias que introducirá a los pequeños espectadores en un cuento distinto. Las funciones, de 30 minutos de duración, combinan teatro, música en directo y participación del público, creando una experiencia única y cercana.
La programación se organizará de forma rotativa:
● Viernes: Frozen
● Sábado: Aladdín
● Domingo: Encanto
● Lunes: cerrado (excepto el 8 de diciembre, con Frozen)
● Martes: Peter Pan
● Miércoles: El Libro de la Selva
● Jueves: Vaiana
Horarios y entradas de las funciones
En total, se ofrecerán cinco funciones diarias a las 11:00, 13:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas, con cierre los lunes (salvo el 8 de diciembre) y en fechas señaladas: 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero.
Todos los espectáculos está interpretado por un elenco de actores-cantantes profesionales y dirigido a un público familiar, especialmente a niños y niñas de entre 3 y 12 años. «La propuesta nace con la vocación de ser uno de los grandes planes navideños en Vigo, uniendo entretenimiento, música y la magia de los cuentos clásicos y contemporáneos», destacan desde la organización.
Con esta iniciativa, «Olaf presenta… Cuentos Musicales» se convierte en una cita imprescindible dentro del calendario navideño vigués, ofreciendo un espacio donde la fantasía, la música y la ilusión se dan la mano en pleno corazón de la ciudad.
Las entradas (8 euros) ya están a la venta a través de la web www.vigoplan.com.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Detenido un conductor tras estampar su coche en un negocio de Porta do Sol
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad