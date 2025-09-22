Olaf, maestro de ceremonias en una de las novedades de la Navidad de Vigo 2025

La Navidad de Vigo sumará este año un nuevo atractivo con la llegada de «Olaf presenta… Cuentos Musicales», un espectáculo teatral y musical pensado para toda la familia.

Esta nueva propuesta que en la agenda de la Navidad de Vigo 2025 se desarrollará en el Centro Comercial A Laxe (primera planta, local 18) entre el 21 de noviembre y 11 de enero, convirtiéndose en una de las grandes novedades de estas fiestas.

Cada jornada, Olaf, el entrañable personaje de Frozen, será el maestro de ceremonias que introducirá a los pequeños espectadores en un cuento distinto. Las funciones, de 30 minutos de duración, combinan teatro, música en directo y participación del público, creando una experiencia única y cercana.

La programación se organizará de forma rotativa:

● Viernes: Frozen

● Sábado: Aladdín

● Domingo: Encanto

● Lunes: cerrado (excepto el 8 de diciembre, con Frozen)

● Martes: Peter Pan

● Miércoles: El Libro de la Selva

● Jueves: Vaiana

Horarios y entradas de las funciones

En total, se ofrecerán cinco funciones diarias a las 11:00, 13:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas, con cierre los lunes (salvo el 8 de diciembre) y en fechas señaladas: 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero.

Todos los espectáculos está interpretado por un elenco de actores-cantantes profesionales y dirigido a un público familiar, especialmente a niños y niñas de entre 3 y 12 años. «La propuesta nace con la vocación de ser uno de los grandes planes navideños en Vigo, uniendo entretenimiento, música y la magia de los cuentos clásicos y contemporáneos», destacan desde la organización.

Con esta iniciativa, «Olaf presenta… Cuentos Musicales» se convierte en una cita imprescindible dentro del calendario navideño vigués, ofreciendo un espacio donde la fantasía, la música y la ilusión se dan la mano en pleno corazón de la ciudad.

Las entradas (8 euros) ya están a la venta a través de la web www.vigoplan.com.