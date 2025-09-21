«4200 KM», por Teatro de lo inestable

Es una creación escénica poética y conmovedora que aborda la crisis migratoria a través de una barcaza a la deriva en el océano. Basada en un proceso de investigación real, la obra entrelaza memoria, ballenas, científicos y ausencias para reflexionar sobre el destino de las personas desaparecidas en el mar. Con la dirección de Jacobo Pallarés, esta pieza mezcla teatro, videocreación y espacio sonoro .

En Artika ( Av Beiramar, 113). A las 20.00 horas Entradas a 11euros. Para mayores de 18 años

Actos

VigoNature

Actividades en el parque como alimentar a la fauna, un «escape room», tirolinas, clases sobre las especies exóticas invasoras o las aves irrecuperables.

En la plaza de Los Leones, Teis, desde las 13.00 hasta pasadas las 19.30 horas.

Mercadillo en La Casa de la Abuela

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles y artículos «vintage» entre otros.

Casa de la Abuela ( Zapateira, 8, Canido) de 11.00 a 15.00 horas.

XXXII Revoltallo

Uno de los festivales más antiguos de Galicia. Habrá conciertos y un taller de composición con Tecnología Loop Station

En la Carballeira do Pedregal (Camiño do Pedregal 6, Valladares). Durante todo el día. Entrada gratuita.

PequeFreak

Los peques podrán iniciarse en el mundo del cine freak, y disfrutarán de la experiencia de vivir su propio festival de cine. La programación cuenta con un taller de efectos especiales y diferentes proyecciones de cortos y la película «Cariño, he encogido a los niños».

En el C.C Plaza Elíptica, en la sala Apo´strophe. Arte y en los Cines Tamberlick. Desde las 10.30 a las 18.00 horas. Entradas en la web de galicianfreakyfestival.com.

Proyección en el Galician Freaky Film Festival

El evento transformó la escena del cine fantástico, de ciencia ficción y de terror en Galicia.Dentro de la sección Noite Corman, que rinde homenaje al cine de Robert Corman, se proyectará The Man with the X-Ray Eyes.

En el los Cinnes Tamberlik (C.C Plaza Elíptica), a las 21.00horas. Entradas en la web del festival.

Música

«Sinerxias 430»

Festival Internacional de Música de Cámara en la ciudad . «Travesía entre la bruma y el fuego» es el título de la obra que interpretarán Mira Foron al violín, Jorge Suárez al violonchelo y Anthony Sintow-Behrens al piano.

En el Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 12.00 horas. Entradas desde 5 euros .

Demasiadas Sombras y pocas Luces

Es un grupo vigués formando por Alberto Malleiro, Cibran Santomé y Luis Suarez «Deker». Este trío destaca por sus versiones en directo, con un repertorio veloz, directo y contundente de los mejores éxitos de pop y Latin-pop del momento y del ayer.

En el Chiringuito de Samil (Av Samil, 26).A las 19.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Unión Musical de Cabral

Actuación de la banda dentro del programa «Vigo, un mar de bandas».

En la plaza de la Independencia, a las 12.30 horas. Entradas gratuitas.

UVCD de Candeán

Actuación de la banda dentro del programa «Vigo, un mar de bandas».

En el parque de Castrelos, a las 19.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. , ontextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre

