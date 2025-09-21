Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el domingo 21 de septiembre
«4200 KM», por Teatro de lo inestable
Es una creación escénica poética y conmovedora que aborda la crisis migratoria a través de una barcaza a la deriva en el océano. Basada en un proceso de investigación real, la obra entrelaza memoria, ballenas, científicos y ausencias para reflexionar sobre el destino de las personas desaparecidas en el mar. Con la dirección de Jacobo Pallarés, esta pieza mezcla teatro, videocreación y espacio sonoro .
- En Artika ( Av Beiramar, 113). A las 20.00 horas Entradas a 11euros. Para mayores de 18 años
Actos
VigoNature
Actividades en el parque como alimentar a la fauna, un «escape room», tirolinas, clases sobre las especies exóticas invasoras o las aves irrecuperables.
- En la plaza de Los Leones, Teis, desde las 13.00 hasta pasadas las 19.30 horas.
Mercadillo en La Casa de la Abuela
Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles y artículos «vintage» entre otros.
- Casa de la Abuela ( Zapateira, 8, Canido) de 11.00 a 15.00 horas.
XXXII Revoltallo
Uno de los festivales más antiguos de Galicia. Habrá conciertos y un taller de composición con Tecnología Loop Station
- En la Carballeira do Pedregal (Camiño do Pedregal 6, Valladares). Durante todo el día. Entrada gratuita.
PequeFreak
Los peques podrán iniciarse en el mundo del cine freak, y disfrutarán de la experiencia de vivir su propio festival de cine. La programación cuenta con un taller de efectos especiales y diferentes proyecciones de cortos y la película «Cariño, he encogido a los niños».
- En el C.C Plaza Elíptica, en la sala Apo´strophe. Arte y en los Cines Tamberlick. Desde las 10.30 a las 18.00 horas. Entradas en la web de galicianfreakyfestival.com.
Proyección en el Galician Freaky Film Festival
El evento transformó la escena del cine fantástico, de ciencia ficción y de terror en Galicia.Dentro de la sección Noite Corman, que rinde homenaje al cine de Robert Corman, se proyectará The Man with the X-Ray Eyes.
- En el los Cinnes Tamberlik (C.C Plaza Elíptica), a las 21.00horas. Entradas en la web del festival.
Música
«Sinerxias 430»
Festival Internacional de Música de Cámara en la ciudad . «Travesía entre la bruma y el fuego» es el título de la obra que interpretarán Mira Foron al violín, Jorge Suárez al violonchelo y Anthony Sintow-Behrens al piano.
- En el Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 12.00 horas. Entradas desde 5 euros .
Demasiadas Sombras y pocas Luces
Es un grupo vigués formando por Alberto Malleiro, Cibran Santomé y Luis Suarez «Deker». Este trío destaca por sus versiones en directo, con un repertorio veloz, directo y contundente de los mejores éxitos de pop y Latin-pop del momento y del ayer.
- En el Chiringuito de Samil (Av Samil, 26).A las 19.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Unión Musical de Cabral
Actuación de la banda dentro del programa «Vigo, un mar de bandas».
- En la plaza de la Independencia, a las 12.30 horas. Entradas gratuitas.
UVCD de Candeán
Actuación de la banda dentro del programa «Vigo, un mar de bandas».
- En el parque de Castrelos, a las 19.00 horas. Entrada libre.
Exposiciones
«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»
Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. , ontextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época.
- Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre
