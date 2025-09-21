¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Silleda acogió ayer por la tarde un ritual que ya se ha convertido en toda una tradición de la localidad en los últimos años. Fue la confección del «árbol de los chupetes», con el fin de ayudar a los más pequeños a desprenderse de estos objetos a menudo tan queridos.

Abierto de pesca a mosca en el río Deza

El coto de pesca sin muerte del río Deza en Carboeiro (Silleda) acogió ayer la segunda edición del campeonato de mosca organizado por el Club de Pesca Río Deza. Participó una treintena de pescadores llegados de distintos puntos de Galicia y de Portugal.