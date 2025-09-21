¿Qué hacer hoy en las comarcas?
Silleda acogió ayer por la tarde un ritual que ya se ha convertido en toda una tradición de la localidad en los últimos años. Fue la confección del «árbol de los chupetes», con el fin de ayudar a los más pequeños a desprenderse de estos objetos a menudo tan queridos.
Abierto de pesca a mosca en el río Deza
El coto de pesca sin muerte del río Deza en Carboeiro (Silleda) acogió ayer la segunda edición del campeonato de mosca organizado por el Club de Pesca Río Deza. Participó una treintena de pescadores llegados de distintos puntos de Galicia y de Portugal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»
Pablo Junceda: "Me costaría entender una Galicia que mira al futuro sin contar con Sabadell Gallego"
Con la colaboración de Banc Sabadell