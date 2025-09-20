Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 20 de septiembre de 2025 en Vigo:

XVII Rally Ciudad de Vigo, más de 50 coches clásicos

Se trata de una cita imprescindible en el calendario para los amantes de los eventos automovilísticos. Este evento en el que participará más de un centenar de vehículos clásicos y antiguos es referente en Galicia. A partir de las 10:30 horas, un DJ animará la exposición, y a las 12:00 horas el primer coche tomará la salida rumbo a Redondela.

En el C.C. Gran Vía. A las 9.30 comienza el evento.

xvii rally ciudad de vigo / Escudería Vigo Clásicos

Actos

VigoNature

Actividades en el parque como alimentar a la fauna, un escape room, tirolinas, clases sobre las especies exóticas invasoras o las aves irrecuperables.

En la Plaza de Los Leones, Teis. Desde la 13.00 hasta las 19.30 horas.

Una de las actividades para los más pequeños de la casa en VigoNarture / VigoNature

XXXII Revoltallo

Uno de los festivales más antiguos de Galicia.Habrá conciertos y actividades para entretener a todos los públicos.

En la Carballeira do Pedregal ( Camiño do Pedregal, 6, Valladares). Durante todo el día. Entrada gratuitas.

Cartel del festival / Revoltallo

PequeFreak

Los peques podrán iniciarse en el mundo del cine freak, y disfrutarán de la experiencia de vivir su propio festival de cine. La programación cuenta con un taller de efectos especiales y diferentes proyecciones de cortos.

En el C.C Plaza Elíptica en la sala Apo´strophe y en los Cines Tamberlik. Desde las 10.30 a las 18.00 horas. Entradas en la su web .

Galician Freaky Film Festival

Novena edición del certamen más freak de Galicia. Siguiendo la temática de esta edición «Científicos locos» se proyectarán Humor Freak. Vol. I y Qué Carallo é isto? Vol.

En los cines Tamberlick ( C.C. Plaza Elíptica) . La primera proyección es a las 19 .00 horas y la segunda a las 21.00 horas.

Aniversario de Semente Vigo

Jornada de actividades para toda la familia, con talleres y juegos tradicionales, además, un bingo musical. Todo el día habrá un puesto de comida y bebida.

En la Carballeira de A Guía, en Teis. A partir de las 12.00 horas.

Música

«Sinerxias 430»

I Festival Internacional de Música de Cámara en la ciudad .

En el Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 12.00 horas. Entradas desde 5 euros

Promo del espectáculo "Entre a bruma e o lume" / FdV

Little Bow Triplets

Concierto de un trío de swing, blues y old school rock. Con una puesta en escena compacta, sencilla y con mucha actitud. Conformado por Diego Fernández, Fiz Novoa y Álex Carrero..

En La Pecera ( Pizarro, 35). A las 21.00 horas. entradas a seis euros.

Imagen promocional del trio / FdV

Teatro

«4200 KM»

Es una creación escénica poética y conmovedora que aborda la crisis migratoria a través de una barcaza a la deriva en el océano. Basada en un proceso de investigación real, la obra entrelaza memoria, ballenas, científicos y ausencias para reflexionar sobre el destino de las personas desaparecidas en el mar.

En Artika ( Av Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas a 11euros. Para mayores de 18 años.

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

