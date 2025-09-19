Vigo, capital da cultura 'freak': arranca o festival 'GFFF'
Horario e programación completa do «festival máis gamberro»
M. A.
O Galician Freaky Film Festival (GFFF) regresa este ano do 19 ao 27 de setembro para ofrecer aos amantes do cinema fantástico e de terror unha experiencia única. Nesta novena edición, o festival non só destaca pola súa excepcional selección de curtametraxes, senón tamén por outra novidade: o Roteiro Gastronómico Freak, unha ruta gastronómica que terá lugar entre o 18 e o 26 de setembro e que contará con tapas inspiradas en películas de terror, ciencia ficción e cinema fantástico.
En canto á programación cinematográfica, o GFFF segue sendo un espazo onde a experimentación e a sorpresa están garantidas. Todas as películas estarán subtituladas en galego, un detalle que distingue ao festival. A temática estará centrada nos mad doctors, eses personaxes icónicos do cinema de terror e fantástico que tanto fascinan como asustan.
Organizaranse concursos, encontros con autores e actividades paralelas para que os asistentes vivan o cinema máis alá da pantalla.
Programación
Venres 19
- 19.00h - Filme inaugural sesión dobre Mad Doctors - Young Frankenstein de Mel Brooks - Cines Tamberlick
- 22.30h - Sesión dobre Mad Doctors - Bride of Re-Animator de Brian Yuzna - Coloquio posterior ca técnica de FX e Ricardo Spencer - Cines Tamberlick
Sábado 20
- 19.00h - Selección oficial Humor Freak. Vol. 1 - Cines Tamberlick
- 21.00h - Selección oficial Que carallo é isto?! Vol. 1
Domingo 21
- 21.00h - Noite Corman - X: The Man with the X-Ray Eyes de Roger Corman - Cines Tamberlick
Martes 23
- 18.00h - Selección oficial Co cu torcido. Vol. 1 - Cines Tamberlick
- 20.00h - Charla homenaxe - Luis Barboo: O vigués que camiñou coas estrelas - Apo'strophe.Arte
- 22.00h - Proxección homenaxe - Conan the Barbarian de John Milius - Cines Tamberlick
Mércores 24
- 11.00h - Presentación Movie-Books - Espazo literario Edgar Allan Freak - Apo'strophe.Arte
- 17.00h - Presentación exposición + fanzine Doutor Vigo
- 17.30h - Inauguración exposición Reimaxinando aos Mad Doctors
- 18.00h - Selección oficial Que carallo é isto? Vol. 2 - Cines Tamberlick
- 20.00h - Selección oficial Alimento para o maxín
- 22.00h - Selección oficial Armepío Vol. 1 - Asian Mood
Xoves 25
- 11.00h - GFFF Industry - A que amas, Freak? > Mesa cadrada financiamento público - Apo'strophe.Arte
- 18.00h - Selección oficial Ciencia ficción - Cines Tamberlick
- 20.00h - Festival colega Tomorrow Fantastic Film Fest
- 22.00h - Selección oficial Armepío Vol. 2
Venres 26
- 11.00h - Mesa Vigo Film Office - Encontro de festivais: Irmandades do Norte - Apo'strophe.Arte
- 16.00h - 20.30h - Feira Freak: II Feira Fantástica e Freak de Galicia - CC Plaza Elíptica
- 17.00h - Sesión especial Irmandades do Norte - Cines Tamberlick
- 19.00h - Selección oficial Co cu torcido Vol. 2
- 21.00h - Selección oficial Serie B-estial
- 23.00h - Sesión onanista Filme bizarro sorpresa
Sábado 27
- 11.00h - GFFF Industry - Decorado, proceso creativo da longametraxe con Alberto Vázquez - Apo'strophe.Arte
- 11.00h - 20.30h - Feira Freak: II Feira Fantástica e Freak de Galicia - CC Plaza Elíptica
- 12.30h - Vermut Freak - Apo'strophe.Arte
- 16.00h - Selección oficial Humor Freak. Vol. 2 - Cines Tamberlick
- 18.00h - Selección oficial Que carallo é isto?! Vol. 3
- 20.00h - Foxa benéfica e refrixerio Afaga Alzheimer - Apo'strophe.Arte
- 21.30h - Entrega de premios + sesión de clausura - The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman - Cines Tamberlick
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Bruscos cambios de tiempo en Galicia: vuelven los avisos por calor, luego se hundirán las temperaturas y lloverá
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas