Vigo, capital da cultura 'freak': arranca o festival 'GFFF'

Horario e programación completa do «festival máis gamberro»

Cartel da 9ª edición do Galician Freaky Film Festival (GFFF)

Cartel da 9ª edición do Galician Freaky Film Festival (GFFF) / GFFF

R. V.

M. A.

Vigo

O Galician Freaky Film Festival (GFFF) regresa este ano do 19 ao 27 de setembro para ofrecer aos amantes do cinema fantástico e de terror unha experiencia única. Nesta novena edición, o festival non só destaca pola súa excepcional selección de curtametraxes, senón tamén por outra novidade: o Roteiro Gastronómico Freak, unha ruta gastronómica que terá lugar entre o 18 e o 26 de setembro e que contará con tapas inspiradas en películas de terror, ciencia ficción e cinema fantástico.

En canto á programación cinematográfica, o GFFF segue sendo un espazo onde a experimentación e a sorpresa están garantidas. Todas as películas estarán subtituladas en galego, un detalle que distingue ao festival. A temática estará centrada nos mad doctors, eses personaxes icónicos do cinema de terror e fantástico que tanto fascinan como asustan.

Organizaranse concursos, encontros con autores e actividades paralelas para que os asistentes vivan o cinema máis alá da pantalla.

Programación

Venres 19

  • 19.00h - Filme inaugural sesión dobre Mad Doctors - Young Frankenstein de Mel Brooks - Cines Tamberlick
  • 22.30h - Sesión dobre Mad Doctors - Bride of Re-Animator de Brian Yuzna - Coloquio posterior ca técnica de FX e Ricardo Spencer - Cines Tamberlick

Sábado 20

  • 19.00h - Selección oficial Humor Freak. Vol. 1 - Cines Tamberlick
  • 21.00h - Selección oficial Que carallo é isto?! Vol. 1

Domingo 21

  • 21.00h - Noite Corman - X: The Man with the X-Ray Eyes de Roger Corman - Cines Tamberlick

Martes 23

  • 18.00h - Selección oficial Co cu torcido. Vol. 1 - Cines Tamberlick
  • 20.00h - Charla homenaxe - Luis Barboo: O vigués que camiñou coas estrelas - Apo'strophe.Arte
  • 22.00h - Proxección homenaxe - Conan the Barbarian de John Milius - Cines Tamberlick

Mércores 24

  • 11.00h - Presentación Movie-Books - Espazo literario Edgar Allan Freak - Apo'strophe.Arte
  • 17.00h - Presentación exposición + fanzine Doutor Vigo
  • 17.30h - Inauguración exposición Reimaxinando aos Mad Doctors
  • 18.00h - Selección oficial Que carallo é isto? Vol. 2 - Cines Tamberlick
  • 20.00h - Selección oficial Alimento para o maxín
  • 22.00h - Selección oficial Armepío Vol. 1 - Asian Mood

Xoves 25

  • 11.00h - GFFF Industry - A que amas, Freak? > Mesa cadrada financiamento público - Apo'strophe.Arte
  • 18.00h - Selección oficial Ciencia ficción - Cines Tamberlick
  • 20.00h - Festival colega Tomorrow Fantastic Film Fest
  • 22.00h - Selección oficial Armepío Vol. 2

Venres 26

  • 11.00h - Mesa Vigo Film Office - Encontro de festivais: Irmandades do Norte - Apo'strophe.Arte
  • 16.00h - 20.30h - Feira Freak: II Feira Fantástica e Freak de Galicia - CC Plaza Elíptica
  • 17.00h - Sesión especial Irmandades do Norte - Cines Tamberlick
  • 19.00h - Selección oficial Co cu torcido Vol. 2
  • 21.00h - Selección oficial Serie B-estial
  • 23.00h - Sesión onanista Filme bizarro sorpresa

Sábado 27

  • 11.00h - GFFF Industry - Decorado, proceso creativo da longametraxe con Alberto Vázquez - Apo'strophe.Arte
  • 11.00h - 20.30h - Feira Freak: II Feira Fantástica e Freak de Galicia - CC Plaza Elíptica
  • 12.30h - Vermut Freak - Apo'strophe.Arte
  • 16.00h - Selección oficial Humor Freak. Vol. 2 - Cines Tamberlick
  • 18.00h - Selección oficial Que carallo é isto?! Vol. 3
  • 20.00h - Foxa benéfica e refrixerio Afaga Alzheimer - Apo'strophe.Arte
  • 21.30h - Entrega de premios + sesión de clausura - The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman - Cines Tamberlick

