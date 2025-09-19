Cuenta atrás para el último gran festival del verano en Galicia

Qué sería del verano en Galicia sin sus festivales. A pocos días de dar por terminada la temporada estival, este viernes tendrá lugar el último gran festival del verano.

La música tomará durante dos jornadas seguidas el Xardín do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo con la celebración de la séptima edición del Caudal Fest, una de las citas musicales más consolidadas de la comunidad gallega.

Cartel del Caudal Fest / Caudal Fest

Horarios del Caudal Fest 2025

La séptima edición del Caudal Fest arrancará este viernes 19 de septiembre a partir de las 17.30 horas. A continuación puedes consultar todos los horarios y artistas.

Horarios viernes, 19 de septiembre

Lisdexia , de 17.30 a 18.10 horas en el Escenario Estrella Galicia

, de 17.30 a 18.10 horas en el Escenario Estrella Galicia Yarea , de 18.10 a 19.20 horas en el Escenario Cutty Sark

, de 18.10 a 19.20 horas en el Escenario Cutty Sark Duncan Dhu , de 19.00 a 20.00 horas en el Escenario Estrella Galicia

, de 19.00 a 20.00 horas en el Escenario Estrella Galicia Vega , de 20.00 a 21.00 horas en el Escenario Cutty Sark

, de 20.00 a 21.00 horas en el Escenario Cutty Sark Love of Lesbian , de 21.10 a 22.40 horas en el Escenario Estrella Galicia

, de 21.10 a 22.40 horas en el Escenario Estrella Galicia Carlos Ares , de 22.40 a 23.30 horas en el Escenario Cutty Sark

, de 22.40 a 23.30 horas en el Escenario Cutty Sark Dani Fernández , de 23.30 a 00.45 horas en el Escenario Estrella Galicia

, de 23.30 a 00.45 horas en el Escenario Estrella Galicia Dollar Selmouni , de 00.45 a 01.35 horas en el Escenario Cutty Sark

, de 00.45 a 01.35 horas en el Escenario Cutty Sark Niña Polaca , de 01.35 a 02.35 horas en el Escenario Estrella Galicia

, de 01.35 a 02.35 horas en el Escenario Estrella Galicia Kike Varela, de 02.35 a 03.35 horas en el Escenario Cutty Sark

Horarios sábado, 20 de septiembre