Fiesta Final de Verano: 8 horas de música y un atardecer sobre las Cíes
El evento se celebrará en la azotea del Centro Comercial A Laxe el próximo sábado 20 de septiembre
Septiembre ha llegado y toca despedirse del verano. Aunque la lluvia haya cortado con el ambiente estival en Vigo de cuajo, todavía nos quedan planes y escapadascon las que alargar esta temporada. Una de estas propuestas es el Festival Final de Verano, ocho horas de música en la azotea del Centro Comercial A Laxe.
El evento se celebrará el próximo 20 de septiembre, el último día del verano. Desde la organización aseguran que será un evento cargado de «música, comida y buen rollo» para disfrutar en pleno centro de la ciudad
Uno de los principales atractivos del evento será su ubicación. Los asistentes podrán disfrutar de una vista privilegiada desde a Laxe, una oportunidad de ver el último atardecer del verano sobre las Cíes.
La propuesta de la organización es clara: «El verano no se acaba hasta que lo digamos nosotros». El público disfrutará de cuatro bandas de música, dos DJs y una zona gastronómica estilo 'street food' a cargo de Caracuchos Food.
Horario y grupos
El baile y la música no tendrán pausa entre las 15.00 y las 23.30 horas del sábado en un evento que promete ser «épico». Las entradas tendrán un precio de 12 euros y ya están disponibles en los locales The Office y La Marciana.
El cartel musical del festival es el siguiente:
- Los Sergios
- La Franga
- Snatch Love
- D'Corners Band
- Koyikabuto DJ
- DJ Bea Fernandes
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Bruscos cambios de tiempo en Galicia: vuelven los avisos por calor, luego se hundirán las temperaturas y lloverá
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas