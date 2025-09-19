Qué hacer en las comarcas

Actividades

Fiestas de la Saleta en Siador

Durante estos días, 18 y 19 de septiembre, se celebra las Fiestas de la Saleta en el Siador, Silleda. Hoy, viernes, será el último día de festejos, comenzando a partir de las 9:00 de la mañana con eucaristía. A las 12:45 horas, se celebrará la misa solemne cantada por la Coral Polifónica Trasdeza de Silleda, seguida de una procesión. Después, concierto de la Banda de Música de Silleda y comidas en familia en la Carballeira de Saleta. A las 16:30 horas, actuación del Dúo Pachi Show, y a las 20:00, otro concierto de la Banda de Música. La verbena, que comenzará a las 22:30 horas, estará a cargo de la charanga Ardores y el Dúo Pachi Show.

Hoy último día

Las de San Andrés en Vea

El 19 y 20 del mes se celebran las fiestas en honor a san Andrés en Vea, A Estrada. La Novena ya comenzó el día 10, a las 21:00 horas. Hoy, se celebrará la misa solemne a las 13:30 horas, cantada por el coro, seguida de una procesión. Y no puede faltar una sesión vermú, a cargo de charanga Radio Tropical. La verbena contará con actuaciones de las orquestas Solara de Vigo y Takicardia. El sábado, tendrán lugar los mismos oficios religiosos que el día anterior. A mayores, habrá un concierto de la Banda de Música Cultural da Estrada. La verbena, en esta ocasión, estará a cargo del grupo Distrito 7.

Hoy y mañana

Las Mercedes en Camanzo

El 20 de septiembre tendrán lugar las Fiestas de las Mercedes en Camanzo, Vila de Cruces. La jornada arrancará a las 13:15 horas con la misa cantada, seguida de una sesión vermú con la Banda de Música Unión Musical de Ponteledesma y el grupo D’Kris. La verbena contará con actuaciones de la orquesta Sinfonía y el grupo D’Kris. Más tarde, a la 1:00 de la madrugada, habrá un espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotécnica Penide.

Mañana

La Saleta y Andrés en Souto

Las Fiestas de la Virgen de la Saleta y de San Andrés de Souto son este sábado 20. Comenzarán a las 13:00 horas con una misa solemne cantada por el Coro de Arca y continuará con una sesión vermú amenizada por la Asociación Cultural Os Pereiriños. Al mediodía, tendrá lugar la mencionada comida popular y a las 17:00 horas actuará la charanga Os Sentenarios, de Muros. Por la noche habrá degustación de chorizos a la sidra, con la colaboración del lagar Rabiosa. Para terminar, verbena amenizada por Dj Bruno Canario y el Dúo Son II. Habrá un sorteo de varios premios donados por el comercio local.

Mañana

Festival de Bandas de Música

La séptima edición del Festival de Bandas de Música de Cerdedo tendrá lugar este sábado 20 en el auditorio municipal a partir de las 18:00 horas. Contará con la participación de la Banda de Música de Arca, la Banda de Música Xuvenil de Arca y la Banda de Música de Cerdedo.

Mañana

Carreras y ruta caballar

Este fin de semana tendrá lugar la vigésimo tercera Ruta Cabaleiros do Faro en Rodeiro. El sábado será el turno de la ruta caballar a las 16:30 horas. La jornada contará con un pincho para reponer fuerzas y una cena popular a las 22:30 horas. La fiesta estará amenizada por el Dj Regadisco Show. El domingo, habrá carreras de caballos, andadura chapeada y trote (con premios para los cuatro mejores) desde las 11:00 horas.

20 y 21 de septiembre

Una tarde de piratas con Iria Piñeiro en Lalín

Iria Piñeiro presentó ayer en la Biblioteca Pública Varela Jácome Carabranca, un cuento de Iván Sende en donde una niña pirata logra todo lo que se propone, desafiando cualquier peligro marítimo y terrestre. Una actuación teatral sobre la superación y con valores que fomentan la igualdad.

Qué hacer en las comarcas

Los carteros de Lalín retoman sus protestas y apoyan a Palestina

«En la defensa de nuestros derechos. Correos público, gallego y de calidad». Los carteros y carteras de la unidad de reparto de Correos Lalín volvieron a salir a reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo y la falta de personal. También manifestaron simbólicamente el apoyo a la población de Palestina.