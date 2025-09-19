Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 19 de septiembre de 2025 en Vigo:

Actos

Club FARO: «¡Perspectivas del actual pontificado!» por Juan Vicente Boo

El periodista y escritor de libros sobre los papas y el vaticano, Juan Vicente Boo, disertará, en la charla-coloquio sobre el papado de León XIV sus desafíos y esperanzas. Él fue corresponsal del ABC en el Vaticano.La presentación correrá a cargo de Tesa Díaz , presidenta de Dircom Galicia.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

«Estudo sobre o voo dos corzos»

Encuentro alrededor del poemario de Mónica Caldeiro. Habrá una conversación de la poeta Oriana Méndez con Caldeiro, acompañadas del escritor y director de Edicións Xerais, Fran Alonso.

En la Fundación Eusenio (México, 37, bajo A, Izq). A las 19.00 horas, Entrada libre.

Galician Freaky Film Festival

Inauguración de la novena edición del certamen más freak de Galicia. Siguiendo la temática de esta edición «Científicos locos» se proyectarán Young Frankestein y Bridge of Re- Animator. .

En los cines Tamberlick ( C:C Plaza Elíptica). La primera proyección a las 19.00 horas y la segunda a las 22.30 horas. Entradas en la página web del festival.

«Nosotras»

Espectáculo poético musical que hace un recorrido emocional y comprometido por la mirada del cantautor y poeta Rafael Amor sobre las mujeres. Miriam Sandoval y Pili Campos conforman el equipo artístico.

En A Morada (Enrique X. Macías, 6). A las 20.00 horas.

Cata Solidaria Enfermedades Priónicas

Una noche de vino y buen ambiente con el propósito de recaudar dinero para ayudar a la investigación de las enfermedades priónicas.

En el Liceo Marítimo de Bouzas ( Eduardo Cabello, 8) en el primer piso. A las 20.30 horas. Entradas a 30 euros.

Furiosa Fest: pasado, presente y futuro

Presentación del festival que se celebrrá en el mes de octubre. Se realizará una mesa redonda en la que participará José Garnelo y Ana Kominsk además de un directo de Pálida, proyecto musical de Garnelo como vehículo de experimentación sonora.

En Évame Oroza ( Subida da Costa, 5). A las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

XXXII Revoltallo

Uno de los festivales más antiguos de Galicia. Habrá conciertos y actividades para entretener a todos los públicos. Con concierto de la banda Enemy Inside.

En la Carballeira do Pedregal ( Camiño do Pedregal, 6, Valladares). Durante todo el día. Entrada gratuitas.

Teatro

«Comedia Ración»

Espectáculo de stand up que reúne a lo mejor del talento cómico local. Los protagonistas, en esta ocasión, son Carla Mañas y Gonzaga y Cristóbal.

En el Casino de Vigo ( Cánovas del Castillo, 1). A las 21.00 horas.

Música

Concierto Tony Lomba

Conocido por sus canciones paródicas e irónicas, Tony Lomba (Germán Fandiño) es un cantante y showman vigués.

En el pub Bocana (Pablo Morillo, 7. A las 23.00 horas. Entrada libre.

«Músicas y silencios»

Propuesta original que acoge varias reivindicaciones históricas. El recital se acompaña de una charla divulgativa y video-proyección.

En la fundación Sales ( Av Europa, 52). A las 19.00 horas. Entrada a 10 euros.

Concierto Anna Treá

Multiartista brasileña que tiene un estilo afropop contemporáneo y vibrante.

En La Pecera ( Pizarro, 35) A las 21.30 horas. Entradas en entradium.com.

