Qué hacer en las comarcas

Actividades

Dos días de fiesta en la parroquia de Corredoira

La parroquia de Corredoira vivirá las tradicionales fiestas en la honra de la Virxe das Dores, una cita muy esperada que cada año combina tradición religiosa, música y gastronomía. Mañana se organizará una gran churrascada, seguida de verbena con el grupo Prisma y el trío Tic Tac. El sábado habrá misa, seguida de procesión. Al finalizar, habrá sesión vermú con la música de la charanga Os Encerellados.

Mañana y el sábado.

Promoción de la lectura con ‘Carabranca’ en Lalín

El programa Ler conta moito de Lalín organiza en la Biblioteca Varela Jácome de Lalín la actividad «Carabranca de Iria Piñeiro. Se trata de un espectáculo orientado al público familiar, de unos 40 minutos, que trata sobre aventuras de superación y valores sobre igualdad. A partir del teatro de objetos, la actriz cuenta una historia con aventuras con el ánimo de superación.

Hoy, a las 18.30 horas

Silleda procesiona a la luz de las antorchas

Una procesión de antorchas volvió a recorrer ayer, como cada 17 de septiembre, el entorno de la iglesia de Siador. Fue después de la novena dedicada a la Virgen de la Saleta, que concluye hoy a las 20:00 horas. A continuación se celebrarán las tradicionales cenas de familias y amigos en la carballeira, con verbena a cargo del grupo Punto Clave y el dúo Trasnos. Mañana, viernes 19, día de comidas en el mismo recinto, habrá misas desde las 9:00 horas, hasta la solemne de las 12:45, cantada por la Coral Polifónica Trasdeza. Están programados conciertos de la Banda de Música Municipal de Silleda, tras la misa y a las 20:00 horas; actuación del dúo Pachi Show en la sobremesa y por la noche, junto a la charanga Ardores.