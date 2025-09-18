deza@farodevigo.es / aestrada@farodevigo.es
Qué hacer en las comarcas
Actividades
Dos días de fiesta en la parroquia de Corredoira
La parroquia de Corredoira vivirá las tradicionales fiestas en la honra de la Virxe das Dores, una cita muy esperada que cada año combina tradición religiosa, música y gastronomía. Mañana se organizará una gran churrascada, seguida de verbena con el grupo Prisma y el trío Tic Tac. El sábado habrá misa, seguida de procesión. Al finalizar, habrá sesión vermú con la música de la charanga Os Encerellados.
Mañana y el sábado.
Promoción de la lectura con ‘Carabranca’ en Lalín
El programa Ler conta moito de Lalín organiza en la Biblioteca Varela Jácome de Lalín la actividad «Carabranca de Iria Piñeiro. Se trata de un espectáculo orientado al público familiar, de unos 40 minutos, que trata sobre aventuras de superación y valores sobre igualdad. A partir del teatro de objetos, la actriz cuenta una historia con aventuras con el ánimo de superación.
Hoy, a las 18.30 horas
Silleda procesiona a la luz de las antorchas
Una procesión de antorchas volvió a recorrer ayer, como cada 17 de septiembre, el entorno de la iglesia de Siador. Fue después de la novena dedicada a la Virgen de la Saleta, que concluye hoy a las 20:00 horas. A continuación se celebrarán las tradicionales cenas de familias y amigos en la carballeira, con verbena a cargo del grupo Punto Clave y el dúo Trasnos. Mañana, viernes 19, día de comidas en el mismo recinto, habrá misas desde las 9:00 horas, hasta la solemne de las 12:45, cantada por la Coral Polifónica Trasdeza. Están programados conciertos de la Banda de Música Municipal de Silleda, tras la misa y a las 20:00 horas; actuación del dúo Pachi Show en la sobremesa y por la noche, junto a la charanga Ardores.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha