Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 4 de septiembre de 2025 en Vigo:

Actos

Recreación original de «Carmen» por su 150 aniversario

La producción original de la Ópera Royal de Versalles estrena en cines gallegos una recreación auténtica, con vestuario de época y escenografía basada en documentos recuperados de la Biblioteca Nacional de Francia. LLega a su fin el festival OH!PERA SUMMER25, que ha reunido en 60 salas de toda España 6 de las óperas más importantes.

En Multicines Norte ( Vía Norte, 22). A las 18.00 horas.

cartel de Carmen / FdV

«Radio sen onda 11»

Se hará un programa de radio presencial a cargo de Cé Tomé

En Riolagares ( Falperra, 16). A las 19.30 horas.Entrada gratuita.

Radio sen onda 11 / FdV

«As bases xenéticas da enfermidade de Alzheimmer»

Charla impartida por el referente internacional en medicina genómica Ángel Carracedo. Está organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (AFAGA).

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«Septiembre del 75»

Proyección del documental que se enmarca dentro de un conjunto de actividades que organiza la Comision 27 de septembro de Vigo para homenajear a los militantes y resistentes antifranquistas fusilados ese día del 1975.

Multicines Norte ( Via Norte, 22). A las 20.00 horas.

Cartel de la proyección. / FdV

Clases gratuitas de teatro

Iniciativa que busca acercar el arte del teatro a personas que no tienen formación previa, también hay un grupo avanzado para profundizar en la inerpretación de los diferentes géneros y subgéneros teatrales.

En Imaxinatea Lab Creativo ( Plaza Francisco Fernández del Riego, 3) En el horario de las clases. Entrada gratuita.

Homenaje a Amy Winehouse

Recién cumplido el 42 aniversario de su nacimiento se proyectarán los conciertos Live From Shepherd´s Bush Empire y Live From porchester Hall.

En el BarTipo X (Real, 21) . A las 22.00 horas. Entrada gratis.

Programación semanal Bar Tipo X / FdV

Taller: «Cerámica na Antigüedade»

Taller familiar con actividades de arqueología y visita a la sala.

En el Museo Municipal «Quiñones de León». De 17.00 horas a 18.00 horas. Se necesita inscripción previa.

Cartel de la actividad. / FdV

La Solitaire du Fígaro Paprec 2025

Escala en Vigo de La Solitaire du Figaro Paprec 2025 (vela oceánica internacional). El muelle de Portocultura y los Jardines del Cable se convertirán en un espacio abierto a la ciudadanía, con propuestas deportivas, culturales y gastronómicas en el marco de la campaña «Galicia sabe a mar» de la Xunta de Galicia. Habrá un taller de acuarela, juegos artesanales y zona food truck.

En el muelle de Portocultura y los Jardines del Cable.De 17.30 a 22.00 horas.

BouzArte

Taller de pintura para los más pequeños impartido por Nana.

En el parque A Bouza de 18.00 a 19.00 horas.

Música

The Tremenders

Es una banda de soul con un repertorio de versiones muy escogidas, con grandes canciones de clásicos del género, cantadas entre otras por Nina Simone.

En el Chiringuito de Samil (Samil, 26). A las 19.30 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos y obra gráfica de la artista Laura Lio .

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Exposición Savia y Sangre / Marta G. Brea

agenda@farodevigo.es