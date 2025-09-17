Desembarco masivo de la Policía Nacional en Vigo: exhibiciones, conciertos, conferencias y exposiciones

El Cuerpo Nacional de Policía convertirá a Vigo en su gran base de celebración del Día de la Policía. Del 25 de septiembre hasta el 2 de octubre, la ciudad olívica acogerá los actos institucionales y multitud de actividades dirigidas a todos los públicos: exposiciones, vehículos históricos, conferencias, guías caninos, TEDAX, Unidad Aérea y un largo etcétera de actividades en las que acercarán su trabajo a todas aquellas personas interesadas.

«Durante esos días se podrá visitar la 'Exposición de Medios' que se ubicará en el paseo marítimo del puerto deportivo,en la que se encontrarán con exposiciones de vehículos policiales históricos y actuales, con la presencia de la Unidad Adscrita de Galicia, GEO, Policía Científica, Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil - Policía en el transporte, Subsuelo, Unidad Aérea de la Policía, TEDAX-NRBQ, Extranjería y Fronteras, Cooperación Internacional, Documentación, Telecomunicación, UIP, UPR, Unidad contra Cibercrimen, Seguridad Privada, Participación Ciudadana, Servicio de Financiación Europea, una galería de tiro virtual y un área de diploma infantil.

El día 26 de septiembre se celebrará el «Concierto Didáctico: Música y Policía» en Sede Afundación Vigo; y el sábado 27, en el auditorio Parque Castrelos se llevará a cabo una exhibición operativa en la que, diferentes unidades policiales, mostrarán las distintas técnicas de intervención que emplean en sus cometidos diarios.

Actividades del Cuerpo Nacional de la Policía en Vigo con motivo del Día de la Policía / CNP

A mayores, el lunes día 29 y el martes día 30, se desarrollará también un ciclo de conferencias en Sede Afundación Vigo.

En el Teatro Afundación de Vigo, el día 1 de octubre, se celebrará la «Gala Premios Policía Nacional», en la que se entregarán los Premios Valores Humanos y de Periodismo de la Fundación Policía Española, y será amenizada por la Banda de Música de la Policía Nacional.

En el Acto Central, que tendrá lugar el día 2 de octubre en la avenida de García Barbón, se homenajeará a los caídos en acto de servicio, se impondrán las condecoraciones al mérito policial y se realizarán formaciones estáticas y dinámicas de unidades de Policía Nacional.

Mapa de actividades del Cuerpo Nacional de Policía en Vigo con motivo del Día de la Policía. / CNP

Tanto las exposiciones como las demostraciones operativas tienen acceso libre. Puedes consultar el programa completo de las actividades de la celebración de los actos institucionales de la Policía Nacional en Vigo en este enlace.