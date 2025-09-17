Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 17 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Actos

Club Faro: « A mí no me ha pasado nada», por Ana Marcos

La periodista Ana Marcos, una de las autoras de la investigación periodística de «El País» sobre los abusos del cine español dará la charla: « A mi no me ha pasado nada. Por qué normalizamos la violencia sexual contra las mujeres». La presentadora será Beatriz Romero, politóloga y activista

En el salon de actos de el MARCO ( Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para subscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Ana Marcos / Samuel Sanchez

Conversación literaria

Alrededor del libro «Ensaios sobre o efémero», de Víctor Vaqueiro. Participarán también el poeta y crítico literario Pepe Caccamo y la novelista y docente Rexina Vega.

En de catro a catro ( Girona, 16). A las 20.00 horas.

Cartel del evento. / FdV

«Malversaciones. Milei a la manera de...»

Presentación del libro escrito por los poetas argentinos Carlos Schröder y Guillermo Vivaldo. Participará, también, el crítico literario Ramón Nicolás.

En la Asociación Cultural Évame Oroza (Subida da Costa, 5). A las 20.00 horas. Entrada libre.

Cartel del evento. / FdV

Foro Fundamental

Busca orientar a las nuevas generaciones hacia el futuro profesional que les espera, a través de conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres. Hoy está la conferencia «La paradoja del éxito: menos reconocimiento más plenitud», de Margarita Álvarez, previemente se hará una mesa redonda.

En lel Cine Salesianos ( Venezuela, 3). De 17.30 a 20.00 horas. Antes hay unos talleres en la sede de Vigo de la deputación de Pontevedra, de 9.15 a 13.30 horas. Entradas gratis en la página web del forofundamental.com

Margarita Álvarez / FdV

Música

Félix Slim R&B Trío

Reconocido como uno de los músicos de blues más destacados de España, Félix es autodidacta en varios instrumentos y se especializa en el blues, ragtime y swing de las décadas de los 1920 a los 1940. Se inspira en sonidos del Delta, Piedmont y Texas.

En La Pecera ( Pizarro,35). A las 21.00 horas. Entradas anticipadas a 10 euros.

Los Lunes al Sol Covers

Es un trío eléctrico de versiones caracterizado por la mezcla de música y humor. Siempre buscan la interacción con el público y que la actuación sea amena y divertida. Hacen versiones de los temas más conocidos del pop español con alguna pincelada de rock americano e inglés.

En el Chiringuito de La Fuente ( Av Samil 14). A las 20.00 horas. Entradas gratuitas.

Dream Pony

Banda de Neo Glam de Nueva York que mezcla pop y glam sin autoimponerse límites. Formada a finales de 2022 por el cantautor / poeta Jordan D’Arsie y Aaron Mika, más tarde se une a ellos Massiv en el bajo.Se inspiran en temas cinematográficos y sus canciones están arraigadas en la condición poética de lo cotidiano.

En la sala Supersonic ( Fermin Penzol, 6). A las 21.00 horas. Entradas a 15 euros.

Exposiciones

«Limiares acuosos»

Nada en la naturaleza es plano. Y si lo es, en algún momento dejó o dejará de serlo. En esta muestra de Carlos Fer, el azulejo, la pintura o el audiovisual se transforman para habitar el volumen. Aquí, el agua de la ría de Vigo sirve como punto de partida.

En la Casa Galega da Cultura ( Princesa, 2).Lunes a viernes: de 18.00 a 21.00 h Sábados: de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h Domingos: de 12.00 a 14.00. Hasta el 16 de noviembre.

Piezas de la exposición. / FdV

