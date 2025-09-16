Qué hacer en las comarcas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de clásicos gallegos en Lalín

Actuación de Verónica Santalices en Praza da Igrexa en Lalín, a las 18:00 horas. O Rianxeiro es una propuesta musical en la que, a través de temas tan conocidos como Lela o A Rianxeira en versiones adaptadas para el público juvenil, acercándolos a la biografía de Castelao. Dentro del programa FalaRedes, un programa de dinamización del gallego de la Secretaría Xeral da Lingua dirigido a las entidades que pertenecen a la Rede de Dinamización Lingüística. El objetivo es ampliar la oferta de ocio en gallego en todo el territorio de Galicia, promover el uso y la valoración positiva de nuestra lengua propia y apoyar así a los artistas que desenvuelven su trabajo en esta lengua.

23 de septiembre

Presentación del curso de la Escuela de Música

Arranca el curso 2025/26 de la Escuela de Música de Silleda el próximo miércoles con una presentación de este curso a las 20:00 horas en la propia escuela. En esta reunión, los asistentes recibirán información del funcionamiento, actividades, conciertos y otras cuestiones pertinentes. Además, habrá turno para emitir todas las dudas que puedan surgir.

17 de septiembre

Donramiro baja el telón a sus fiestas con música y ágapes

La parroquia lalinense de Donramiro puso ayer el broche de oro a sus fiestas con música y comidas entre amigos y familiares, una antigua tradición que pervive entre los habitantes de la parroquia y, también, entre vecinos venidos de otros puntos del municipio. A la misa solemne de ayer siguieron las también tradicionales pujas de carne y una sesión vermú a cargo de Pachi Show. Al cierre de esta edición se esperaba el inicio de la última verbena en la carballeira amenizada por Cinema y América SL.

Medio centenar de personas goza de «As dúas beiras do Ulla»

Los concellos de Vila de Cruces y Touro organizaron el sábado la ruta As dúas beiras do Ulla. Participaron 54 personas de los municipios organizadores y también llegadas desde Vigo, A Coruña, Brión o Ames. Enmarcada en el programa Goza do Ulla 2025, fue una caminata lineal, de dificultad media y cinco horas de duración por hermosos paisajes naturales, como un alcornocal de 400 metros de longitud en Touro. Al finalizar, disfrutaron de un avituallamiento en el área recreativa de Remesquide.

