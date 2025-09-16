Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 16 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Actos

Aniversario 20ª del MercadoTravesas

Veinte años después de su transformación, el Mercado Travesas celebra su aniversario con jornada especial con catering, regalos y un sorteo de 100 euros.

En el Mercado Travesas (Espedrigada, 7)a las 11.30 horas.

Visitas del BAP Unión

El BAP Unión es más que un buque escuela: es un embajador itinerante de la cultura y la tradición naval del Perú. Se podrán recorrer sus cubiertas, conocer la vida a bordo y descubrir la historia del velero que forma parte de la Marina de Guerra de Perú.

En el Muelle de Trasatlánticos. De 10.00 horas a 20.00 horas.

Taller infantil

Manualidades para hacer llaveros personalizados para mochila.

En el Centro Comercial Vialia.Para niños de 3 a 12 años. A las 16.30 horas.

Fiestas de Candeán

Última jornada de las fiestas. Incluirá una misa por todos los fallecidos, cantada por la organista Marta Barreiro.

En la Iglesia de San Cristóbal de Candeán ( Goleta, 1). A las 20.00 horas.

Música

Concierto de Lois Rivera Trío más Jam session

Lois Rivera Trío aborda un repertorio en el que tienen cabida tanto standards como composiciones del propio saxofonista, enseñando un lenguaje con influencias desde el bebop hasta el jazz más actual. En esta ocasión cuenta con el contrabajista Álex Touceda y el batería Brais Villar. Ofrecerán un concierto lleno de energía e improvisación.

En La Casa de Arriba ( Martín Códax, 23) a las 21.15 horas. Entrada a seis euros.

Concierto inaugural

Compass inaugura el curso con el concierto de dos jóvenes talentos, Tamara Soto (clarinete) y Emilio Zarza (piano), ofrecen un programa que va de Brahms a Juan Durán.

En Compass ( Taboada Leal,17). A las 20.15 horas. Entrada con reserva a 8 euros.

Pa Ti Na Ma

Un referente dentro del panorama musical vigués por su estilo marcado y por dar otra alternativa musical, que engloba desde la rumba, al flamenco mas pop o incluso creando temas propios.

En el chiringuito de Samil ( Samil, 26 ). A las 19.30 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

«Tránsito»

Exposición colectiva que reúne obras de José María López Orozco ( pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía).

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la artista argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

