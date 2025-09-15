¿Qué hacer hoy en las comarcas?

El centro comercial de Carrefour en Lalín acogió una nueva edición de la campaña Vuelta al Cole Solidaria a favor de la infancia en riesgo social. La recogida de material se llevó a cabo durante dos días, en una iniciativa en la que participa Cruz Roja. Voluntarios de esta oenegé en Lalín participaron en la coordinación de recogida del material escolar.

Misa de Los Milagros en Vilatuxe / .

Los vecinos de la parroquia lalinense de Vilatuxe celebraron anteayer la segunda misa en honor de la Virgen de Los Milagros, cantada por la Coral de Botos. Este ritual comenzó el año pasado y desde entonces los fieles acordaron darle continuidad, aunque de cara a 2026 la celebración religiosa será en mayo, la víspera del Día de la Madre.

Concurrida despedida al cura párroco de Vila de Cruces / .

Alejandro Bautista Castellanos, ya expárroco de Vila de Cruces, recibió ayer el afecto de feligreses y amigos en una comida de confraternidad que se celebró en un restaurante de la parroquia de Merza. Previamente se celebró una misa, que estuvo oficiada por el opispo emérito de Tui-Vigo Luis Quinteiro Fiúza. Fueron en torno a medio centenar de personas las que acudieron a este homenaje, donde se entregó a Bautista una placa conmemorativa. Hoy tomará posesión el nuevo párroco, Rubén Budiño.

Actividades

Cuentos en la biblioteca

Carabranca es la propuesta que Iria Piñeiro traerá a la Biblioteca Municipal Varela Jácome de Lalín dentro del programa Ler conta moito. Se trata de un espectáculo orientado al público familiar de 40 minutos de duración que aborda aventuras de superación y valores sobre igualdad. La protagonista es una niña pirata que logra todo lo que se propone, desafiando a cualquier peligro marítimo o terrestre. A partir del teatro de objetos, la actriz cuenta una historia en la que se entrelazan aventuras con el ánimo de superación y de incentivar los valores que fomentan la igualdad.

El jueves, a las 18.30 horas

As Dores en Guimarei

La parroquia estradense de Guimarei celebra el próximo fin de semana sus fiestas en honor a la Virxe das Dores. El sábado 20 de septiembrea las 13.00 horas habrá misa en honor a San roque y sesión vermú con Gaiteiros de A Estrada. A las 21.30 tocará vervena co nchorizos y panceta gratis, amenizada por Punto Zero y Disco Pirámide XL con Marcos Kintana. Ya el domingo 21, día oficial de la fiesta, será la misa solemne a las 13.00 horas en honor a la Virxe das Dores, con sesión vermú a cargo de la Banda de Música Municipal de A Estrada. A las 18.00 habrá fiesta infantil para los más pequeños, con colchonestas gratis y la actuación, una vez más, de Disco Pirámide XL con Marcos Kintana.

Los días 20 y 21 de septiembre