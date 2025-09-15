El Club Faro: «Somos naturaleza» por Odile Rodríguez de La Fuente

En la conferencia- coloquio de la divulgadora científica hará un recorrido fascinante en el que explicará cómo apareció y evolucionó la vida hasta el momento actual. La presentación correrá a cargo de Patricia Sánchez, doctora en comunicación y sostenibilidad.

En el MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores, libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

«Bauryna Salu»

Proyección del largometraje que se ofrece dentro del ciclo «Familias: tradición e diversidade». Se trata de un a obra de Askhat Kuchinchirekov que ha ganado diferentes premios de dirección, guion y fotografía.

En el Auditorio Municipal del Concello a las 20.30 horas.

Iniciativa : «Cita a Ciegas»

La biblioteca Xosé Neira Vilas pondrá a disposición de los socios unos paquetes cerrados de libros, que podrán llevarse a casa en préstamo, sin saber que libros son.

En la Biblioteca Xosé Neira Vilas ( Av Martínez Garrido, 21) En horario de apertura.

Fiestas de Candeán

Contarán con la actuación de la Banda da Febre y se celebrará la misa en honor a la Virxe das Dores.

En la Iglesia de San Cristóbal de Candeán ( Goleta, 1) a las 11.30 horas. Hasta el martes 16.

Exposiciones

«Tránsito»

Exposición colectiva que reúne obras de José María López Orozco ( pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía).

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas.Hasta el 20 de septiembre.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Castelao na EMAO

La EMAO de Vigo homenajea a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao por el 75 aniversario de su muerte, presentando su particular visión de este personaje universal. En paralelo a la exposición, se pueden contemplar algunas de sus obras bibliográficas, pertenecientes a los fondos de la Biblioteca de la Escuela.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5). De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 17 de octubre.

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionaless y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg, esta muestra a pie de calle revaloriza el trabajo de conservación realizado en estos entornos y su importancia para el futuro de nuestra biodiversidad. En total, reúne 93 impactantes imágenes o bien ganadoras o bien finalistas del concurso nacional de fotografía Fotoparques.

Calle Príncipe, durante todo el día, hasta el próximo 30 de septiembre.

Exposición «Parques Nacionais» / Afundación

Alumnado de Morisot

Muestra de las obras de los alumnos de pintura e ilustración de Morisot Atelier de Arte, situado en la calle Venezuela 29, oficina 11.

En el restaurante Tapas Areal (calle México, 36), en horario de apertura al público. Hasta el 26 de septiembre.

