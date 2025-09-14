Vuelve el brunch electrónico

La marca viguesa de fiestas electrónicas Klubers organiza su segunda edición de este evento al aire libre. Se trata de una experiencia a medio camino entre el festival, el terraceo y una jornada gastronómica. Con vistas a la ría, la terraza del centro comercial se convierte en una pista de baile para toda lafamilia con exhibiciones de coctelería, food trucks, voces en directo y performances.

En la terraza del Centro Comercial A Laxe ( Cánovas del Castillo, 1). De 14.00 a 23.00 horas. Entradas desde 12 euros | FdV.

Actos

VigoNature

Actividades en el parque como alimentar a la fauna, un escape room, tirolinas, clases sobre las especies exóticas invasoras o las aves irrecuperables.

En la Plaza de Los Leones, Teis. Desde la 13.00 hasta las 19.30 horas.

Mercadillo en La Casa de la Abuela

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles y artículos «vintage» entre otros.

Casa de la Abuela ( Zapateira, 8, Canido) de 11.00 a 15.00 horas.

Fiesta infantil

Evento para los más pequeños con hinchables, pintacaras y sorteos, organizada por el Centro Cultural y Recreativo de Cabral. .

En la Pista Deportiva del C.C.R. Cabral. Desde las 17.30 a las 20.30 horas. Entrada libre.

Fiesta de Candeán

Por la tarde habrá animación infantil a cargo de Fitcciones Fitness y Animaciones.

En la Iglesia de San Cristóbalde Candeán ( Goleta, 1). Los juegos son a las 17.30 horas. Entrada libre.

MÚSICA

Massy Ferguson

Nacidos en Seattle, pero con alma de cantina sureña y corazón de escenario europeo, esta agrupación ha sabido ganarse al público . Su estilo mezcla el rock de raíces con el country alternativo.

En la Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 20.00 horas. Entradas desde 10 euros en Woutick.

Massy Ferguson en La fábrica de chocolate / La fábrica de chocolate

Pimpinela «Noticias del amor»

Este espectáculo único, no solo celebra los grandes éxitos de Pimpinela sumergiendo al público en sus emblemáticas canciones de amor y desamor, sino que, a través de un emotivo viaje visual, nos cuenta cómo han cambiado las relaciones entre el hombre y la mujer a lo largo del tiempo.

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 21.00 horas..

Unión Musical de Coruxo

Actuación de la banda dentro del programa «Vigo, un mar de bandas».

En la plaza de la Independencia, a las 12.00 horas. Entradas gratuitas.

Unión Musical de Valladares

Actuación de la banda dentro del programa «Vigo, un mar de bandas».

En el parque de Castrelos, a las 19.30 horas. Entrada libre.

As máis molonas de Pakolas

Espectáculo infantil. A través de voz y guitarra Pakolas guía al público por un universo musical donde la participación y el humor son los pilares fundamentales.

En la plaza de la Independencia, a las 19.30 horas.Entrada gratuita.

Teatro

«Yerma»

La obra, del Grupo de Teatro de Antas de Ulla, es una adaptación de la obra de Federico García Lorca que profundiza en la frustración y el deseo de maternidad. Está dirigida por Patricia Coucheiro.

En la sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas desde 3 euros. Para mayores de 18 años.

Exposiciones

Alfonso Galván

Último día para ver la obra original de este artista tiene un fuerte contenido social, para proseguir con imágenes de una naturaleza onírica, en la que se mezclan as referencias culturales, símbolos y juegos.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 h.

agenda@farodevigo.es