Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 13 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Actos

Segunda edición del Vintax Market

Un mercado con ropa de segunda mano y de autor.Participarán en total más de 30 profesionales y particulares. Se destinará parte del dinero recaudado a apoyar iniciativas comprometidas con el medioambiente. «En la primera edición, pusimos nuestro grano de arena en dos proyectos internacionales: The Ocean Cleanup, que se encarga de la retirada de plástico presente en los océanos, y One Tree Planted, centrado en la reforestación», concretan los organizadores.

Cartel del Vintax Market. / FdV

En la planta baja del centro comercial Plaza Elíptica. Entre las 12.00 horas y las 20.30 horas. Entrada gratuita.

Zombie Walk

Se organiza una zoombi walk en Vigo. / Gene Page

Evento social en el que un grupo de personas se caracterizan como zombis y recorren la ciudad los zombis sorprenderán a los viandantes con un flashmob al ritmo de Time Warp, una de las canciones del musical The Rocky Horror Picture Show. y una entrega de premios a los mejores zombis. Este 'Zombie Walk' será uno de los eventos del Galician Freaky Film Festival (GFFF), un festival que combina el cine de terror, la performance callejera y el cosplay.

En la calle Príncipe, a las 20.00 horas.

«Patrimonio industrial de Lavadores»

Juntanza en la que interviene el Presidente de BUXA, Manuel Lara Coira, al acabar se hará una ruta por las proximiades guiada por el historiador Isidro Román.

Iglesia Santa Cristina de Lavadores. / FdV.

En la Asociación Vecinal de Lavadores (Ramón Nieto). A las 18.00 horas.

VigoNature

Actividades en el parque como alimentar a la fauna, tirolinas, conocer los diferentes tipos de reptiles, más sobre el sistema solar o sobre la huerta.

Cartel de las actividades / FdV

En la Plaza de Los Leones, Teis. Desde la 13.00 hasta las 19.30 horas.

Mercadillo de Emaús

Cita mensual con el evento donde se pueden encontrar piezas de moda, muebles, bazar, también hay música en directo.

Cartel del mercadillo / FdV

En el local Emaús (Doctor Cadaval, 30). De 10.00 a 14. 30 horas.

Poéticas diversas

Evento que une la poesía , la danza y la música a través de 17 artistas. .

Cartel de poéticas diversas / FdV

En la fundación Sales (Av. Europa, 52. De 19.00 a 21.00 horas. Entradas a 10 euros.

Evento MasterChef

Último día para disfrutar de este plan. La programación incluye talleres infantiles, gymkhanas familiares, masterclasses,y pasacalles.

Los tres jurados del programa "MasterChef" / FdV

En la planta 0 del Centro Comercial Gran Vía. De 11.00 horas a 20.00 horas. Entradas limitadas, se encuentran en El Club de los Disfrutones.

Teis Fest

La Asociación Vecinal de Teis organiza una fiesta que incluye conciertos, animación infantil y fiesta de la espuma.

Cartel Fiesta Vecinal de Teis / FdV

En la plaza de la ETEA. A partir de las 18.30 estarán las actividades

Teatro

«Quieto todo el Mundo»

Es el último proyecto de Facu Díaz y Miguel Maldonado.Un espectáculo donde estos dos compañeros de fatigas desde hace 10 años despedazan y analizan las noticias diarias con la finalidad de entretener e informar.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entradas desde 17,80 euros.

«A bestia da Illa»

Representación As bestas da illa. / FdV

Un grupo de niños y niñas perdidos en una isla desierta deberán enfrentarse al miedo.De la compañía Damecuerda Queteatro.

En la sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas desde 3 euros.

Música

Concierto de Exeria

La banda trae un tema para abrir debate, esta vez desde el punto de vista acústico, más calmado que gran parte de su repertorio. Este grupo natural de Ponteareas está formado por músicos con amplia experiencia en proyectos de todo tipo, que deciden unir sus caminos en una banda donde dan rienda suelta a sus temas sin corsés estilísticos. Apuestan por trabajar en gallego como una forma de expresarse.

En La Pecera (Pizarro,35). A las 21.35 horas. Entradas desde 5 euros.

Nightrain to Paradise

Concierto del tributo a Guns N´ Roses, donde se podrán revivir los años dorados del hard rock.

En la Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) la las 22.00 horas.

The Crass regresan

Con una propuesta que combina tradición y modernidad vuelven a los escenarios para reafirmar su lugar en el panorama musical actual.

Concierto The Crass / FdV

En la Sala Master (Urzaiz, 1) A las 22. horas. Entradas anticipadas a 12 euros, en billetería a 15 euros.

