Qué hacer EN LAS COMARCAS..
Danza y violoncello de la mano en el Monasterio de Carboeiro
El cenobio de Carboeiro, en Silleda, albergó el espectáculo «Suit(e)», una creación de Millán Abeledo y Nuria Sotelo. El evento mezcló danzo y música de violoncello de Bach, Cassadó, Ligeti, Dutillexo Britten.
Actos
Australianas y Banderas
Vuelve a A Estrada el Open de Australianas y Banderas organizado por el CNS A Estrada. La competición tendrá lugar en la zona de baño municipal y su entorno.
Hoy, desde las 10.00 horas.
Talleres de juegos de mesa en Lalín y A Estrada
Hoy se celebra un taller ABJ (aprendizaje basado en el juego) de juegos de mesa en Pintaletras, A Estrada. Será de 17:00 a 20:00 horas, con un precio de 10 euros que incluye un juego de mesa. Es una formación dirigida a padres y profesores, para que descubran los recursos didácticos que ofrecen los juegos de mesa. Tendrá aforo limitado de 20 plazas. El 27 se celebrará otro en Lalín, en la librería Nigraponte. Será de 11:00 horas a14:00 horas, también con un precio de 10 euros y 15 participantes. Ambas clases serán impartidas por La Caja Gris.
Hoy y el día 27
