Vuelve el WOS a Santiago: programación completa y horarios del mejor festival indoor de Europa
Los compostelanos Malandrómeda encenderán el escenario principal junto a Caamaño y el proyecto 'Amplificando la memoria' rendirá un homenaje al altavoz Organsound, diseñado por los hermanos Portela Seijo en 1977
Valeria Pereiras
La octava edición del WOS Festival x SON Estrella Galicia, suspendido en 2024, reactivará Santiago con una propuesta única que mezcla música electrónica, vanguardia y actividades culturales. Del 11 a 14 de septiembre, diez localizaciones emblemáticas de la ciudad acogerán 29 actuaciones musicales –14 de ellas estrenos a nivel estatal– y 11 iniciativas paralelas como talleres, paneles, proyecciones e instalaciones sonoras, con el objetivo de acercar a la ciudadanía una experiencia inmersiva en el sonido contemporáneo.
La Fundación Eugenio Granell acogió este martes la presentación del festival, con la participación de la concelleira Míriam Louzao, Xosé L. Penas de la Deputación da Coruña, y el director de la Axencia Turismo de Galicia Xosé Manuel Merelles junto al director del festival Iván Arias y Acacia Ojea, coordinadora de las actividades paralelas y directora del proyecto Amplificando la memoria.
Louzao destacó “o amplo abano de propostas arredor do son que dan conta de diversidade de orixes e xéneros”, así como la importancia de las actividades paralelas que exploran el patrimonio sonoro y la memoria de la ciudad. Subrayó también la elección de sedes descentralizadas para mejorar la experiencia del público. Distinguido como Mejor Festival Indoor de Europa en 2018 en los European Festival Awards (EFA), el WOS también ha recibido el premio a Mejor Festival Indoor Nacional (IFA) en 2022.
Espacios y programación musical
El festival se desarrollará en diez espacios de referencia en Santiago: Sala Capitol, Fundación Laboral de la Construcción, Teatro Principal, Auditorio Abanca, CGAC, Fundación Eugenio Granell, Iglesia de la Universidad, NUMAX, Parque de Bonaval y sede de Afundación.
Entre las actuaciones internacionales destacan los estrenos estatales de Abdullah Miniawy (Peacock Dreams), Carrier, la inglesa aya, la escocesa KAVARI, la escocesa Klein, los indonesios KUNTARI, el vibrafoinista japonés Masayoshi Fujita, el angoleño Nazar, los norteamericanos Purelink, el trío Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori y Los Thuthanaka, que actúan por primera vez en Europa.
La escena gallega también tendrá protagonismo con artistas como Carme López, que abrirá el concierto inaugural, y Bflecha b2b Mwëslee, Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez y Malandrómeda & Caamaño, que actuarán en el Parque de Bonaval.
Actividades paralelas
El WOS Festival también contará con talleres, paneles, instalaciones, sesiones de escucha y proyecciones. Destacan el sonido electrónico de Galicia: una conversación intergeneracional, en el CGAC (viernes 12 y sábado 13 a las 16:00), con moderación de Cora Novoa y Víctor Flores. Habrá también proyecciones cinematográficas en Numax (viernes 12, sábado 13 y domingo 14) con títulos como Frene Party: La Folk Story, 32 Sounds o Diary of a Sky + Where Language Fails Us.
Además, se celebrará el obradoiro Lindisfarne Sample Pack, en la Sede Afundación (sábado 13 a las 12:00), con Juait, crnds y Xabier Díaz, explorando ritmos tradicionales gallegos para la producción digital.
Por su parte, el proyecto sonoro Amplificando a memoria, incluye en Afundación la instalación cuadrofónica del artista sonoro e investigador Xoán-Xil López, sesiones de escucha de Philip Sherburne, Nono y Chago, y un panel de debate sobre el Organsound, a partir de la recuperación de este altavoz diseñado por los hermanos Portela Seijo en 1972.
Programación completa del WOS Festival x SON Estrella Galicia
Viernes 12
- 13:00h, Sede Afundación | Chago (Sesión de escoita)
- 16:00 - 20:00h, Sede Afundación | {O.(4)} por Xoán-Xil López (instalación sonora)
- 16:00h, CGAC | O son electrónico de Galicia. Unha conversa interxeracional (panel)
- 16:00h, NUMAX | Free Party. A Folk Story (cinema)
- 18:30h, Igrexa da Universidade | Abdullah Miniawy
- 20:15h, Teatro Principal | Sara Persico & Mila Oki present Sphaîra
- 22:00h, Sala Capitol |Purelink; Rainy Miller presents Joseph, What Have You Done?; Los Thuthanaka; Carrier presents Rhythm Immortal; Djrum
Sábado 13
- 12:00h, Sede Afundación | Lindisfarne Sample Pack. Juait, crnds & Xabier Díaz (obradoiro)
- 13:00h, Sede Afundación | Philip Sherburne (sesión de escoita)
- 13:00h, Parque de Bonaval | Malandrómeda & Caamaño
- 16:00 - 20:00h, Sede Afundación | {O.(4)} por Xoán-Xil López (instalación sonora)
- 16:00h, CGAC | O son electrónico de Galicia. Unha conversa interxeracional (panel de discusión)
- 16:00h, NUMAX | 32 Sounds (cinema)
- 16:00h, Parque de Bonaval | Bflecha b2b Mwëslee
- 16:30h, Igrexa da Universidade | Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko present Гільдеґарда
- 18:00h, Parque de Bonaval | Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez
- 18:00 Fundacion Eugenio Granell | Niecy Blues, KUNTARI
- 18:00h Auditorio Abanca | ZULI presents Lambda; Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori present A Forbidden Distance
- 22:00h, Fundación Laboral da Construción | Klein, Beatrice Dillon, Lord Spikeheart, Nazar, aya & MFO present hexed!; CCL; KAVARI; Objekt+visuals by MIL111; Simo Cell; Batu
Domingo 14
- 13:00h, Sede Afundación | Nono (sesión de escoita)
- 16:00 - 20:00h, Sede Afundación | {O.(4)} por Xoán-Xil López (instalación sonora)
- 16:00h, NUMAX | Diary of a sky + When language fails us (cinema)
- 18:30h, Teatro Principal | Masayoshi Fujita, Grand River & Abul Mogard present In uno spazio immenso
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar
- Buscan al dueño de un agaporni azul que apareció en Teis: por su color es uno de los más valorados de su especie