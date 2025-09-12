Vuelve el WOS a Santiago: programación completa y horarios del mejor festival indoor de Europa

La octava edición del WOS Festival x SON Estrella Galicia, suspendido en 2024, reactivará Santiago con una propuesta única que mezcla música electrónica, vanguardia y actividades culturales. Del 11 a 14 de septiembre, diez localizaciones emblemáticas de la ciudad acogerán 29 actuaciones musicales –14 de ellas estrenos a nivel estatal– y 11 iniciativas paralelas como talleres, paneles, proyecciones e instalaciones sonoras, con el objetivo de acercar a la ciudadanía una experiencia inmersiva en el sonido contemporáneo.

La Fundación Eugenio Granell acogió este martes la presentación del festival, con la participación de la concelleira Míriam Louzao, Xosé L. Penas de la Deputación da Coruña, y el director de la Axencia Turismo de Galicia Xosé Manuel Merelles junto al director del festival Iván Arias y Acacia Ojea, coordinadora de las actividades paralelas y directora del proyecto Amplificando la memoria.

Louzao destacó “o amplo abano de propostas arredor do son que dan conta de diversidade de orixes e xéneros”, así como la importancia de las actividades paralelas que exploran el patrimonio sonoro y la memoria de la ciudad. Subrayó también la elección de sedes descentralizadas para mejorar la experiencia del público. Distinguido como Mejor Festival Indoor de Europa en 2018 en los European Festival Awards (EFA), el WOS también ha recibido el premio a Mejor Festival Indoor Nacional (IFA) en 2022.

Programa del Festival WOS 2025 / WOS Festival x SON Estrella Galicia

Espacios y programación musical

El festival se desarrollará en diez espacios de referencia en Santiago: Sala Capitol, Fundación Laboral de la Construcción, Teatro Principal, Auditorio Abanca, CGAC, Fundación Eugenio Granell, Iglesia de la Universidad, NUMAX, Parque de Bonaval y sede de Afundación.

Entre las actuaciones internacionales destacan los estrenos estatales de Abdullah Miniawy (Peacock Dreams), Carrier, la inglesa aya, la escocesa KAVARI, la escocesa Klein, los indonesios KUNTARI, el vibrafoinista japonés Masayoshi Fujita, el angoleño Nazar, los norteamericanos Purelink, el trío Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori y Los Thuthanaka, que actúan por primera vez en Europa.

La escena gallega también tendrá protagonismo con artistas como Carme López, que abrirá el concierto inaugural, y Bflecha b2b Mwëslee, Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez y Malandrómeda & Caamaño, que actuarán en el Parque de Bonaval.

Los componentes del grupo compostelano Malandrómeda actuarán junto a Caamaño dentro de la programación del Wos / koro martínez

Actividades paralelas

El WOS Festival también contará con talleres, paneles, instalaciones, sesiones de escucha y proyecciones. Destacan el sonido electrónico de Galicia: una conversación intergeneracional, en el CGAC (viernes 12 y sábado 13 a las 16:00), con moderación de Cora Novoa y Víctor Flores. Habrá también proyecciones cinematográficas en Numax (viernes 12, sábado 13 y domingo 14) con títulos como Frene Party: La Folk Story, 32 Sounds o Diary of a Sky + Where Language Fails Us.

Además, se celebrará el obradoiro Lindisfarne Sample Pack, en la Sede Afundación (sábado 13 a las 12:00), con Juait, crnds y Xabier Díaz, explorando ritmos tradicionales gallegos para la producción digital.

Por su parte, el proyecto sonoro Amplificando a memoria, incluye en Afundación la instalación cuadrofónica del artista sonoro e investigador Xoán-Xil López, sesiones de escucha de Philip Sherburne, Nono y Chago, y un panel de debate sobre el Organsound, a partir de la recuperación de este altavoz diseñado por los hermanos Portela Seijo en 1972.

Programación completa del WOS Festival x SON Estrella Galicia

Viernes 12

13:00h, Sede Afundación | Chago (Sesión de escoita)

16:00 - 20:00h, Sede Afundación | {O.(4)} por Xoán-Xil López (instalación sonora)

16:00h, CGAC | O son electrónico de Galicia. Unha conversa interxeracional (panel)

16:00h, NUMAX | Free Party. A Folk Story (cinema)

18:30h, Igrexa da Universidade | Abdullah Miniawy

20:15h, Teatro Principal | Sara Persico & Mila Oki present Sphaîra

22:00h, Sala Capitol |Purelink; Rainy Miller presents Joseph, What Have You Done?; Los Thuthanaka; Carrier presents Rhythm Immortal; Djrum

Sábado 13

12:00h, Sede Afundación | Lindisfarne Sample Pack. Juait, crnds & Xabier Díaz (obradoiro)

13:00h, Sede Afundación | Philip Sherburne (sesión de escoita)

13:00h, Parque de Bonaval | Malandrómeda & Caamaño

16:00 - 20:00h, Sede Afundación | {O.(4)} por Xoán-Xil López (instalación sonora)

16:00h, CGAC | O son electrónico de Galicia. Unha conversa interxeracional (panel de discusión)

16:00h, NUMAX | 32 Sounds (cinema)

16:00h, Parque de Bonaval | Bflecha b2b Mwëslee

16:30h, Igrexa da Universidade | Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko present Гільдеґарда

18:00h, Parque de Bonaval | Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez

18:00 Fundacion Eugenio Granell | Niecy Blues, KUNTARI

18:00h Auditorio Abanca | ZULI presents Lambda; Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori present A Forbidden Distance

22:00h, Fundación Laboral da Construción | Klein, Beatrice Dillon, Lord Spikeheart, Nazar, aya & MFO present hexed!; CCL; KAVARI; Objekt+visuals by MIL111; Simo Cell; Batu

Domingo 14