Tres días de música, arte y tradición para despedir el verano en Galicia

Festival Peregrino de Baiona: tres días de música, arte y tradición

La tercera edición del Festival Peregrino “Encontros no Camiño”, un evento cultural y festivo para despedir el verano organizado por el Concello de Baiona, tendrá lugar el viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre. La cita de este año contará con artistas de referencia y actividades para toda la familia.

El viernes 12, el festival abrirá en el Parque de la Palma con los teloneros La Patrulla a las 21:00 h y el concierto estelar de The Rapants que dará comienzo sobre las 22:30 h.

El sábado 13 la jornada comenzará en los Jardines del Museo de la Navegación con el espectáculo familiar de Brais de las Huertas a las 12:00 h, seguirá con el Obradoiro Familiar en la Plaza de las Teresiñas a las 18:00 h y finalizará con el concierto de Uxía Lambán y la Banda Molona en la Plaza del Ayuntamiento a las 21:00 h.

El domingo 14 abrirá con un concierto infantil de Pakolas en los Jardines del Museo de la Navegación, seguido del concierto de Señora Dj en la Fonte de Zeta a las 13:00 h. Ya por la tarde, a partir de las 17:00 h, tendrá lugar la visita Infantil guiada “Encontros no Camiño” con salida desde la Oficina de Turismo de Baiona, y como broche final, un Obradoiro Familiar en la Plaza de Santa Liberata

Todas las actividades son gratuitas y están diseñadas para atraer tanto al público local como al visitante.

Festival Pedra 2025

El Festival Pedra celebra este mes su quinta edición fiel a su espíritu: con una propuesta cultural y musical intergeneracional. La cita combina música, teatro, arqueología y divulgación del patrimonio natural, todo en un formato de acceso libre y en contacto con el entorno.

El Museo Etnográfico de Loiro, en Barbadás, acogerá las actividades este viernes 12 y sábado 13 de septiembre, mientras que el Pazo Museo de Otero Pedrayo, en Trasalba, en Amoeiro, será el escenario de la última jornada el sábado 20.

Arranca este viernes con una jornada arqueológica que incluye, a las 16.30 horas, una visita a las excavaciones del Castro de Trelle. A continuación, habrá dos citas musicales: a las 19.00 horas, un concierto comentado de músicas de raíz a cargo de la Fundación Legar, y a las 20.30 horas, una actuación especial de Neonymus, el único artista no gallego del cartel. Procedente de Burgos, ofrecerá un espectáculo basado en «cantos atávicos de la música prehistórica filtrados a través de la música electrónica», una propuesta que la organización invita a no perderse.

Cartel del Festival Pedra 2025 / FDV

El sábado será una jornada más extensa y de ambiente «más estilo romería», según Penín. La música será protagonista desde primera hora, con el pinchadiscos Dani Tamayo abriendo la programación, y el grupo Vimbio cerrando a las 22.00 horas. Por el escenario pasarán también Allo Negro, Lideira, Regueifa Tour, Dj Tristón y la cuentacuentos Uxía Morán— a las 17.30 horas—. Además, habrá juegos populares y talleres de la mano de Bela Auria.

Como novedad, este año el Pedra incorpora un camión foodtruck con una propuesta de fusión gallega-mexicana diseñada especialmente para el evento.

Festa do Pan de Millo e do Ovo de Cotobade

La XI Festa do Pan de Millo e do Ovo de Cotobade tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre en el campo de la fiesta de Tenorio.

Este evento gastronómico organizado por la asociación cultural Foula con la colaboración del Concello de Cerdedo-Cotobade, que aúna la gastronomía y la música tradicional, despachará más de un millar de huevos fritos con pan de maíz desmigado durante toda la jornada.

Cartel da Festa do pan de millo e ovo de Cotobade / FDV

La sesión vermú, prevista para las 14.30 horas, estará amenizada por ‘Os Firrás’, de O Grove, y durante todo el día por el cuarteto de gaitas ‘Papaventos’. A partir de las 17 horas comenzará la sesión infantil con el Mago Samuel Moreno. Serán los grupos ‘Silva Redonda’ y ‘Ailá’ los que cierren la fiesta por la tarde-noche.

Eferro Foliada en Merza

Eferro Foliada vuelve este sábado con música y baile a Merza.

Comenzará a las 12:30 horas con una actuación de Faiscas da Pontragha, con Budiño a las 13:30 para amenizar la sesión vermut. A las 16:00 horas, darán comienzo los espectáculos de la tarde con Regueifa Lupe e Nuria, Leti da taberna, Faiscas da Pontragha, Aleix Toxiño & D’Castela y As Lagharteiras; y un taller de iniciación al baile con Chus Caramés a las 18:30.

Cartel de Eferro Foliada / FDV

A partir de las 21:00, actuarán Treixadura, De Ninghures y la Duendeneta.

Entretenimiento infantil por la tarde con Viravolta Títeres, Sanín y Sororas.