Los vigueses Inerttes salen de un letargo de cinco años: «Nos faltó energía, ahora estamos en forma de nuevo»

Cuatro amigos de toda la vida en una pequeña localidad sin mucho qué hacer —llamémosle Ponteareas y fechémoslo en 2004— deciden montar una banda. No saben mucho de música y su equipo es pobre. Pero la llama del rock les empuja. Ensayan, componen, mejoran, dan conciertos, graban discos, logran reconocimiento. El estatus no se traduce en poder vivir del grupo, pero, a diferencia de tantos otros proyectos con trayectorias similares, ellos siguen adelante. Son Inerttes, pero no se detienen. Hasta 2020.

«Nos faltó energía y soporte. La pandemia terminó de echarnos abajo», cuenta Gael Fernández (voz y guitarra). Se quedaron sin presentar ni editar en formato físico el disco que llevaban tiempo preparando, RAIVA, y la marcha de uno de los miembros fundadores, el bajista, Boli, acabó por empujarles a paralizar las operaciones. Pero el letargo se ha acabado: con un nuevo miembro a las cuatro cuerdas, el grovense Javi Chuelo, el viernes 26 de septiembre a las 21:30 estarán tocando en La Fábrica de Chocolate. Las entradas anticipadas valen 10 euros y en taquilla, 12.

Durante estos cinco años de parón, cuenta Gael, no dejaron de juntarse para tocar y componer: «Nunca tuvimos la sensación de que Inerttes se hubiera acabado del todo porque al final somos amigos desde los 12 años y nuestra pasión siempre ha sido la música (...) Solo nos hacía falta el tiempo necesario para juntar ganas suficientes». La incorporación del nuevo bajista aportó ese plus de energía e ideas nuevas: «Nos metimos en el local de ensayo hasta vernos en forma de nuevo... Y aquí estamos, ¡de vuelta!», explica.

En La Fábrica estarán también, cómo no, Littos Fernández a la guitarra y Faus Domínguez en la batería y percusiones. En principio, el foco está puesto en este concierto de regreso y se proponen avanzar «sin la presión de otros años». Eso sí, ya avanzan que saldrá a la luz un tema nuevo, creado con la nueva formación y mezclado por un viejo conocido, el exPirata Paco Serén, habitual colaborador de la banda. La idea es que esa canción «sea el germen de próximas composiciones, que seguro, no tardarán en llegar».

Trayectoria

Formados en 2004, Inerttes se consolidó rápidamente en el circuito musical local y nacional. Su primer EP, Starpez (2008), los llevó a ganar el "Maketón Estrella Galicia" de ese año y a participar en recopilatorios internacionales. Años después, su primer disco, dosmildoce (2012), les permitió expandir sus directos por ciudades como León, Madrid o Porto.

Su visibilidad continuó creciendo con videoclips premiados como La Clave (2014) y Bombones de Cereza (2015), que ganó el concurso "Primavera do Cine" como mejor videoclip. El punto álgido de su carrera llegó con el álbum Zona 16 milímetros (Polar Records, 2017), que los llevó a tocar en salas y festivales de toda España, incluyendo el reconocido Festival Sonorama.