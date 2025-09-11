Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 11 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Actos

Faladoiro con Xurxo Borrazás

Es un escritor gallego de la llamada generación perdida. Narrador y ensayista, autor de una docena de libros, entre ellos Criminal (1994) o Na maleta (1998).

Cartel del evento / FdV

En RioLagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas. Entrada gratuita.

Exposición individual de Álvaro P-FF

Inauguración de la muestra de ÁLvaro P-FF, un artista que está en permanente evolución. Presenta una treintena de seriegrafías en las que confluyen la música, el skate y los viajes.

En Galería Maraca (Doctor Cadaval, 12) a las 19.30 horas

Proyección homenaje a Otis Redding

Recién cumplido el 84º aniversario de su nacimiento se va a proyectar «Dreams to remember», documento que muestra lo mejor de sus conciertos en Europa y América.

Cartel de la programación del Bar Tipo X / FdV

En el Bar Tipo X (Real, 21) a las 23.30 horas. Entrada libre.

Música

Concierto de Jay Doe «One man blues»

Javier Casal, deja escapar suu «alter Ego» más blusero con el nombre de Jay Doe. Hace versiones de Robert Johnson, Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broozy, Elmore James, combiándolas con temas más populares de Clapton o los Stones y haciendo alguna incursión en temas de películas, siempre en torno al blues, country y escarceos con el swing y el jazz.

En La Pecera ( Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas a 6 euros, se pueden adquirir en tomaticket

Concierto del vigués Miguel Iglesias

Está considerado como uno de los mejores músicos del momento en Vigo. Es guitarrista, cantante y compositor con un estilo que mezcla Rock and roll y eléctrica. Vuelve cargado con su repertorio para transmitir nuevas experiencias.

En Zentral Bar (Av de Samil, 65). A partir de las 23.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Demasiadas Sombras y Pocas Luces

Grupo vigués formando por Alberto Malleiro, Cibran Santomé y Luis Suarez «Deker».Este trío destaca por sus versiones en directo, con un repertorio veloz y contundente de los mejores éxitos de pop y Latin-pop del momento y del ayer.

En el Chiringuito de Samil ( Av Samil, 26). A las 19.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Somoza Trío

La banda está formada por Fran Leiro al bajo y Voz, Pablo Somoza a la guitarra y Voz y Rocksteady Bob a la batería. Hacen versiones de los mejores clásicos de los 80, 90 y 2000, con alguna pincelada de éxitos más actuales.

En el Chiringuito de La Fuente (Av Samil, 14) . A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposiciones

«Tránsito»

Exposición colectiva que reúne obras de José María López Orozco ( pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía).

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la artista argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.

exposición Savia y Sangre / Marta G. Brea

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 21 de septiembre.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época. Comisariada por Javier Pérez Buján.

Exposiciones de Litografías / Elías Regueira

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

