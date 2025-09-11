Outono Códax Festival 2025 revela su cartel de conciertos en Santiago

La cantante estadounidense Valerie June destaca dentro del cartel de conciertos del Outono Códax Festival 2025, cuya programación se celebra en Santiago del jueves 6 de noviembre al sábado 22 de noviembre.

Gran voz del soul y el folk

Valerie June brilla por su mezcla de soul, blues y folk, y anuncia un concierto el jueves 20 de noviembre en Santiago. June actuará en la Sala Capitol, dentro de una gira con fechas también en Valencia (el día 16 en 16 Toneladas), Madrid (el 18, en Teatro Magno), y Bilbao (en Bilborock, el 19). Abre su show en Compostela, Pablo Leira.

Valerie June es fan confesa de cantautoras como Tracy Chapman. Suma más de medio millón de escuchantes al mes en Spotify y fue piropeada hace unos años por Bob Dylan en uno de los programas de radio que el maestro americano suele ofrecer desde su web en formato de podcast. Natural de Memphis, Valerie June incluye al gospel entre sus influencias, de ahí que haya compuesto temas para The Blind Boys Of Alabama o Mavis Staples.

Resto de conciertos y entradas

El día 6 de noviembre, en el Riquela, tocan Gilipojazz; el 9, en Capitol, Principles of Joy y Los Sirex (sí, la mítica banda catalana de los años 60); el miércoles 12, Víctor Coyote con Javi Álvarez en el Riquela; el 13, en el Riquela, Son Little; el 21, en Capitol, Les Greene más The White Bats; y el sábado 22 de noviembre, en Capitol, Komodrag & The Mounodor y Quinn DeVeaux.

Los abonos para los cuatro conciertos de la sala Capitol están a la venta desde 55 euros (más gastos de gestión) para las primeras 50 personas. Las entradas diarias para cada cita en ese local valen 20 euros de forma anticipada, y las del Riquela, 15 en ant.

Actividades paralelas

Además, hay previsto un ciclo de cine, la presentación de un libro de Miqui Puig (líder de Los Sencillos con carrera pop propia), sesiones de djs, una exposición de ilustraciones del citado Víctor Coyote y catas musicales y gastronómicas.

Más conciertos próximos

Este anuncio se une al reciente de la próxima visita de Patrick Watson, que dará un concierto en Santiago el próximo sábado 17 de enero de 2026 en la Sala Capitol como parte del festival Underfest Xacobeo. Será el primer show en Galicia de este artista canadiense. Su nuevo disco lleva por nombre Uh Oh y está editado por Secret City Records.