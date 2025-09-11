Fiesta Final de Verano: 8 horas de música y un atardecer sobre las Cíes
El evento se celebrará en la azotea del Centro Comercial A Laxe el próximo sábado 20 de septiembre
Septiembre ha llegado y toca despedirse del verano. Aunque la lluvia haya cortado con el ambiente estival en Vigo de cuajo, todavía nos quedan planes y escapadascon las que alargar esta temporada. Una de estas propuestas es el Festival Final de Verano, ocho horas de música en la azotea del Centro Comercial A Laxe.
El evento se celebrará el próximo 20 de septiembre, el último día del verano. Desde la organización aseguran que será un evento cargado de «música, comida y buen rollo» para disfrutar en pleno centro de la ciudad
Uno de los principales atractivos del evento será su ubicación. Los asistentes podrán disfrutar de una vista privilegiada desde a Laxe, una oportunidad de ver el último atardecer del verano sobre las Cíes.
La propuesta de la organización es clara: «El verano no se acaba hasta que lo digamos nosotros». El público disfrutará de cuatro bandas de música, dos DJs y una zona gastronómica estilo 'street food' a cargo de Caracuchos Food.
Horario y grupos
El baile y la música no tendrán pausa entre las 15.00 y las 23.30 horas del sábado en un evento que promete ser «épico». Las entradas tendrán un precio de 12 euros y ya están disponibles en los locales The Office y La Marciana.
El cartel musical del festival es el siguiente:
- Los Sergios
- La Franga
- Snatch Love
- D'Corners Band
- Koyikabuto DJ
- DJ Bea Fernandes
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon