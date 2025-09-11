Fiesta Final de Verano: 8 horas de música y un atardecer sobre las Cíes

Septiembre ha llegado y toca despedirse del verano. Aunque la lluvia haya cortado con el ambiente estival en Vigo de cuajo, todavía nos quedan planes y escapadascon las que alargar esta temporada. Una de estas propuestas es el Festival Final de Verano, ocho horas de música en la azotea del Centro Comercial A Laxe.

El evento se celebrará el próximo 20 de septiembre, el último día del verano. Desde la organización aseguran que será un evento cargado de «música, comida y buen rollo» para disfrutar en pleno centro de la ciudad

Uno de los principales atractivos del evento será su ubicación. Los asistentes podrán disfrutar de una vista privilegiada desde a Laxe, una oportunidad de ver el último atardecer del verano sobre las Cíes.

La propuesta de la organización es clara: «El verano no se acaba hasta que lo digamos nosotros». El público disfrutará de cuatro bandas de música, dos DJs y una zona gastronómica estilo 'street food' a cargo de Caracuchos Food.

Horario y grupos

El baile y la música no tendrán pausa entre las 15.00 y las 23.30 horas del sábado en un evento que promete ser «épico». Las entradas tendrán un precio de 12 euros y ya están disponibles en los locales The Office y La Marciana.

El cartel musical del festival es el siguiente: