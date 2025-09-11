Qué hacer en las comarcas

Actividades

Dolores y San Antonio en Prado

La parroquia lalinense celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Dolores y San Antonio. El sábado comienza la jornada con una misa solemne a las 13:00 horas, tras la que se celebrará una procesión y sesión vermú a cargo de la charanga Noroeste. Por la noche, verbena con charanga Noroeste y dúo Eclipse. El domingo habrá las mismas actividades de mañana que el primer día, solo que en esta segunda sesión vermú actuará la banda de música A Lira de Prado.

13 y 14 de septiembre

Nosa Señora das Pedras en Carbia

Los vecinos de la parroquia de Carbia, en Vila de Cruces, celebran el día 13 sus festejos en honor de Nosa Señora das Pedras. Habrá misa a las 13.00 horas y posterior sesión vermú amenizada por el trío Manhattan. Este grupo repetirá en la verbena, donde compartirá escenario con el grupo Pentágono.

El sábado

Xestoso honra la Virxe dos Milagros

La parroquia silledense de Xestoso celebra sus festejos de la Virxe dos Milagros. Tras las misas rezadas que comenzarán a las 10.00 horas, en la sesión vermú actuará el grupo de gaitas Pereiriños de Curantes y el grupo Alba. A las 12.30 horas será la décimo segunda edición de la concentración de tractores clásicos y por la tarde regresará la música, con el grupo Alba y Nueva Era, que amenizarán la verbena. El campo de la fiesta estará cubierto por una carpa y habrá servicio de pulpeiro para el público.

El domingo

Espectáculo para jóvenes en Rodeiro

El concello de Rodeiro programa para este viernes a las 12:00 horas el espectáculo de Avelino González, Eran elas!, para el alumnado del CPI de Rodeiro de quinto y sexto de primaria y todo ESO. Una narración sobre el papel del hombre y la mujer en el cuento moderno, y los roles tan diferentes que tomaban en las historias tradicionales.

12 de septiembre

Novena en la capilla de Donramiro

La parroquia de Donramiro celebra desde el lunes la novena en honor de la Virxe do Montserrat, celebración religiosa por sus festejos que comienzan mañana y se prolongarán hasta el lunes. La novena, en la capilla, está siendo oficiada por el responsable elesiástico de la parroquia, Marcos Torres, mientras que ya la eucarstía posterior es presidida desde hace años por Miguel Asorey, un cura natural de Donramiro que desempeña su labor pastoral en pedanías de la provincia de Lugo.