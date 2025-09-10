Qué hacer hoy en vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 10 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Club Faro: «La piedra blanda. Un homenaje al origen de todos los libros», por Rodrigo Cortés y Tomás Hijo

La charla-coloquio estará impartida por el escritor y cineasta Rodrigo Cortés y el ilustrador Tomás Hijo que hablarán de su obra. Una fábula gráfica única que es un homenaje al origen de todos los libros. El presentador será el periodista Rafa Valero.

En el salón de actos de MARCO ( Píncipe, 54) a las 20.00 horas. Entrada libre.

Actos

«Contubenio Picacho»

Presentación de la nueva obra de Xaime Fandiño, publicada por la editorial Elvira. En el acto participarán el autor, el responsable de Elvira Xavier Romero y el editor y profesor Manuel Bragado.

Cartel de la presentación / FdV

En el espacio Peniche Living (López Mora, 2) a las 19.30 horas.

Iniciativa «Cita a ciegas» de la biblioteca Xosé Neira Vilas

La biblioteca pondrá a disposición de los socios unos paquetes cerrados de libros, que podrán llevarse a casa en préstamo, sin saber que libros son.

En la Bilioteca Xosé Neira Vilas (Av Emilio Martinez Garrido, 21) en horario de apertura del lugar, hasta el 30 de septiembre.

Música

Me & The Michels

Concierto de la banda de blues y rock que ofrece versiones de clásicos de ambos géneros.

En el chiringuito de Alcabre (Camiño Igrexa de Vigo) a las 19.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Viquingos, unha ollada desde Galicia»

Una muestra que desgrana el impacto de los pueblos nórdicos en nuestro territorio, a través de piezas históricas procedentes de museos de Galicia, Andalucía y Suecia. La exposición cuenta además con la recreación de gran parte de un navío vikingo en cartón piedra y cuatro piezas audiovisuales animadas con ilustraciones del catricaturista David Rubín.

Navío de la exposición / Alba Villar

Museo del Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160), de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 28 de septiembre.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

Exposición "Claros del Bosque" / Elías Regueira

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

Castelao na EMAO

La EMAO de Vigo homenajea a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao por el 75 aniversario de su muerte, presentando su particular visión de este personaje universal. En paralelo a la exposición, se pueden contemplar algunas de sus obras bibliográficas, pertenecientes a los fondos de la Biblioteca de la Escuela.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5). De lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas (del 20 al 30 de junio y del 15 de septiembre al 17 de octubre). De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas (del 1 de julio al 14 de septiembre). Agosto cerrado. Hasta el 17 de octubre.

