Qué hacer en las comarcas

Sensibilización sobre la salud mental en Silleda
El Concello de Silleda habilitó una mesa informativa sobre salud mental durante la mañana de ayer justo delante de su sede, en la Praza Siñor Afranio. Esta iniciativa de sensibilización contó con la colaboración de Saúde Mental Feafes Galicia y las asociaciones Itínera y Fonte da Virxe.
Concentración a favor de Palestina en Silleda
La Praza Siñor Afranio de Silleda volvió a ser escenario de las concentraciones a favor del pueblo palestino y contra «el genocidio por parte del Estado sionista de Israel». El acto reivindicativo se llevó a cabo anteayer a partir de las 21.00 horas y convocó a cerca de una treintena de personas, la mayor parte procedentes de distintos municipios de la comarca dezana.
Excursión de los vecinos de Catasós
La asociación vecinal de Catasós organizó una excursión por tierras pontevedresas que llevó a los asistentes a disfrutar con la costa de la provincia. El grupo se acercó hasta la localidad de Cambados, donde visitaron la Praza de Fefiñáns, y también la isla de A Toxa, en el municipio de O Grove.
Presentación de la Festa do Pan de Millo e Ovo
La Asociación Cultural Foula presentó el programa de actividades de la XI Festa do Pan de Millo e Ovo de Cotobade, que tendrá lugar el próximo sábado en el campo de la fiesta de Tenorio. La intención de la organización es despachar más de un millar de huevos fritos con pan de maíz desmigado a lo largo de esta fiesta gastronómica.
