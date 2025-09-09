Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 9 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Concierto de Dave Guerrero Trío más Jam Session

El trío conformado por David Guerreiro al contrabajo, Brais Lorenzo en la batería y Martín Otreo al piano, interpreta un repertorio que combina standards de jazz con algunas composiciones originales que muestran un carácter muy personal. El concierto irá seguido de la habitual jam session de los martes en el local.

En La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas. Entradas a 6 euros.

Actos

«1975. Un crime de estado na conta final do franquismo»

La presentación del libro es el primero de una serie de actos en honor a los cinco últimos fusilados por la dictadura franquista.Las intervenciones estarán a cargo de : Celso López y Anxo Padín de la comisión 27 de septembro.

Cartel del acto / FdV

En la Asociación V.C.D. Lavadores (Av Ramón Nieto, 302). A las 19.30 horas.

Testamento vital

La Asociación Derecho a Morir Dignamente Galicia proporciona información sobre cómo hacer el testamento vital

En el Centro Social A Morada( Enrique Macías, 6) a las 18.00 horas. Entradas gratuitas.

Teatro

EXPOLAB25

Con la representación de «Cumpleaños feliz» comienza el ciclo de actuaciones «As preguntas sen resposta, inspiración nas artes» que organiza Imaxinatea Lab Creativo en diferentes locales de Vigo.

Información de la obra Cumpleaños feliz / FdV

En Apo’strophe Sala da Arte ( C.C Plaza Elíptica) a las 20.30 horas. Entrada libre.

Música

Los lunes al sol

Es un trío eléctrico de versiones caracterizado por la mezcla de música y humor. Hacen versiones de los temas más conocidos del pop español con alguna pincelada de rock americano e inglés.

En el Chiringuito de La Fuente ( Av Samil, 14) a partir de las 19.00 horas. Entradas gratuitas

Concierto Pa Ti Na Ma

Un grupo conformado por Tito Castro y Fran Vázquez con un estilo marcado que engloba desde la rumba al flamenco más pop .

En el Chiringuito de Samil ( Av Samil, 26) a partir de

Exposiciones

«Peladas eran , peladas serán... Tódalas meigas que andan polo chan»

Rebeca Lar reinterpreta las corozas empleadas por la Inquisición como elemento estigmatizante

Museo Liste (Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos ). Hasta el 30 de septiembre.

