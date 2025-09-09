agenda@farodevigo.es
Concierto de Dave Guerrero Trío más Jam Session
El trío conformado por David Guerreiro al contrabajo, Brais Lorenzo en la batería y Martín Otreo al piano, interpreta un repertorio que combina standards de jazz con algunas composiciones originales que muestran un carácter muy personal. El concierto irá seguido de la habitual jam session de los martes en el local.
En La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas. Entradas a 6 euros.
Actos
«1975. Un crime de estado na conta final do franquismo»
La presentación del libro es el primero de una serie de actos en honor a los cinco últimos fusilados por la dictadura franquista.Las intervenciones estarán a cargo de : Celso López y Anxo Padín de la comisión 27 de septembro.
- En la Asociación V.C.D. Lavadores (Av Ramón Nieto, 302). A las 19.30 horas.
Testamento vital
La Asociación Derecho a Morir Dignamente Galicia proporciona información sobre cómo hacer el testamento vital
- En el Centro Social A Morada( Enrique Macías, 6) a las 18.00 horas. Entradas gratuitas.
Teatro
EXPOLAB25
Con la representación de «Cumpleaños feliz» comienza el ciclo de actuaciones «As preguntas sen resposta, inspiración nas artes» que organiza Imaxinatea Lab Creativo en diferentes locales de Vigo.
- En Apo’strophe Sala da Arte ( C.C Plaza Elíptica) a las 20.30 horas. Entrada libre.
Música
Los lunes al sol
Es un trío eléctrico de versiones caracterizado por la mezcla de música y humor. Hacen versiones de los temas más conocidos del pop español con alguna pincelada de rock americano e inglés.
- En el Chiringuito de La Fuente ( Av Samil, 14) a partir de las 19.00 horas. Entradas gratuitas
Concierto Pa Ti Na Ma
Un grupo conformado por Tito Castro y Fran Vázquez con un estilo marcado que engloba desde la rumba al flamenco más pop .
- En el Chiringuito de Samil ( Av Samil, 26) a partir de
Exposiciones
«Peladas eran , peladas serán... Tódalas meigas que andan polo chan»
Rebeca Lar reinterpreta las corozas empleadas por la Inquisición como elemento estigmatizante
- Museo Liste (Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos ). Hasta el 30 de septiembre.
