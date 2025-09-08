El Club Faro vuelve con «Descubriendo a Cajal», por Belén Yuste y Sonnia Rivas-Caballero

En la conferencia- coloquio harán un recorrido por la vida del neurocientífico más citado del mundo. Belén Yuste es responsable del Área de Cultura y Ciencia del Hospital 12 de Octubre de Madrid y Sonnia L. Rivas-Caballero es la directora del programa de RNE «Los Nobel en Radio5».

En el MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores, libre hasta completar aforo.

Actos

«Un pájaro azul»

Proyección del largometraje que se ofrece dentro del ciclo «Familias: tradición e diversidade». Es una coproducción internacional, de Argentine y Uruguay. En versión original.

En el Auditorio Municipal del Concello a las 20.30 horas. Praza de Compostela, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Ruta de pinchos

Organizada por la asociación de comerciantes de Zona Teis, con el apoyo de la Xunta de Galicia, esta ruta es una excelente oportunidad para conocer nuevos sabores, apoyar a la hostelería local y disfrutar del ambiente del barrio. A 2,5 euros cada pincho.

En los distintos establecimientos del barrio de Teis. Siguiendo el horario de cada local.

Romería de la Virgen del Alba y San Bartolomeu

Misa y bajada de las imágenes en procesión. Estará e grupo de gaitas Aturuxo y los Gaiteiros de Pardavila.

En el monte Alba ( Valladares). La misa comienza a las 12.30 horas y la procesión a las 18.00 horas.

Exposiciones

«Tránsito»

Exposición colectiva que reúne obras de José María López Orozco ( pintura), José Perozo (escultura) y Nova Doria (fotografía).

En Espacio Beny (Doctor Cadaval 27), de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de septiembre.

«Claros del bosque»

Exposición de Darío Basso, comisariada por Ángel Cerviño, de la última obra del artista, una colección de pinturas inéditas y paisajes realizados en estos últimos años.

SVT, Sirvent Espacio de Arte (Gran Vía 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

«Litografías. Club de la estampa de Buenos Aires, 1968»

Exposición colectiva que reúne grabados de 23 artistas argentinos, además de los gallegos Laxeiro y Luís Seoane. En su conjunto, contextualiza el ambiente artístico en el que Laxeiro se movía en aquella época, caracterizado principalmente por el neoexpresionismo en sus diferentes facetas. Comisariada por Javier Pérez Buján.

Fundación Laxeiro (Policarpo Saz, 15, 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Castelao na EMAO

La EMAO de Vigo homenajea a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao por el 75 aniversario de su muerte, presentando su particular visión de este personaje universal. En paralelo a la exposición, se pueden contemplar algunas de sus obras bibliográficas, pertenecientes a los fondos de la Biblioteca de la Escuela.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5). De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 17 de octubre.

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionaless y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg, esta muestra a pie de calle revaloriza el trabajo de conservación realizado en estos entornos y su importancia para el futuro de nuestra biodiversidad. En total, reúne 93 impactantes imágenes o bien ganadoras o bien finalistas del concurso nacional de fotografía Fotoparques.

Calle Príncipe, durante todo el día, hasta el próximo 30 de septiembre.

agenda@farodevigo.es