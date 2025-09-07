The Wild Fest, último día

Final del evento multidisciplinar que tiene como hilo conductor la naturaleza, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Cuenta con música, cine, actividades al aire libre, educación y un concurso de bandas sonoras.El último concierto lo daráel grupo de rock vigués Mortymer quecentran sus shows en composicionespropias y homenajes aclásicos del género.

En el Parque Forestal de San Miguel de Oia. Las actividades se desarrollarán desde las 10.30 a las 18.00 horas. El concierto es a las 13.30 horas.

Actos

VigoNature

Actividades en el parque como alimentar a la fauna, un escape room, tirolinas, clases sobre las especies exóticas invasoras o las aves irrecuperables.

En la Plaza de Los Leones, Teis. Desde la 13.00 hasta las 18.30 horas.

Evento de baile

Taller de bachata con Iago&Kat, después fiesta social con salsa kizomba, merengue y zouk.

En Island Club ( Plaza de la Estrella, 8). El taller de las 18.00 a las 19.00 horas, la fiesta de las 19.00 a las 23.00 horas.Entrada a partir de 4 euros.

Fiesta del Marisco

Último día que se podrá disfrutar de marisco, vino gallego, puestos artesanales y talleres para toda la familia.

En el Puerto pesquero del Berbés. De 13.00 a 16.00 horas. Entrada gratuita.

The Champions Burguer

Último día del macroevento gastronómico donde los amantes de las hamburguesas pueden probar y votar por las mejores creaciones del país.

En el Centro Comercial Vialia, todo el día. Entrada libre.

Mercadillo en La Casa de la Abuela

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles y artículos «vintage» entre otros.

Casa de la Abuela ( Zapateira, 8, Canido) de 11.00 a 15.00 horas.

Música

Banda Escola de Música de Beade

Concierto de música clásica.

En el parque de Castrelos, a las 19.00 horas. Acceso gratuito.

Banda de música UVCD de Candeán

Concierto del ciclo « Vigo, un mar de bandas».

En la Plaza de la Independencia. A las 12.00 horas. Entrada libre.

Atlántida de Matamá

Concierto de la banda de gaitas.

En el torreiro de Zamáns. Desde las 10.30 horas. Entrada libre.

Teatro

«Ai Avoa!»

Comedia crítica de la compañía Desfeita Teatro, dirigida por Fernanda Barrio, que retrata, con humor ácido, la decadencia de una familia obrera devorada por la avaricia de su abuela.

En la sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas desde 3 euros.

Exposiciones

Alfonso Galván

ültimo día para ver la obra original de este artista tiene un fuerte contenido social, para proseguir con imágenes de una naturaleza onírica, en la que se mezclan as referencias culturales, símbolos y juegos.

MARCO (Príncipe 54), de martes a sábados, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.30 horas.

«Parques Nacionais»

Organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionaless y Afundación, con el apoyo del Grupo Tragsa y realizada por Lunwerg, esta muestra a pie de calle revaloriza el trabajo de conservación realizado en estos entornos y su importancia para el futuro de nuestra biodiversidad. En total, reúne 93 impactantes imágenes o bien ganadoras o bien finalistas del concurso n Fotoparques.

Calle Príncipe, durante todo el día, hasta el próximo 30 de septiembre.

«Savia y sangre»

Reúne un conjunto de esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica de la artista argentina Laura Lio elaborados desde el año 2000 hasta la actualidad.